Turismo.- El Pleno insta al Gobierno a promover un marco normativo estatal para regular viviendas turísticas

5/06/2018 - 16:41

Pide a la Junta redoblar la labor inspectora, pero rechaza, entre otros, que el Ayuntamiento regule y se creen tasas específicas

MÁLAGA, 5 (EUROPA PRESS)

Las viviendas turísticas han sido debatidas en el pleno de Málaga de este martes a través de sendas mociones de Málaga Ahora y Ciudadanos. En concreto, de la iniciativa de la formación naranja ha salido adelante por unanimidad el instar al Gobierno a promover un marco normativo estatal para la regulación de las viviendas y apartamentos turísticos; así como pedir a la Junta "redoblar" la labor inspectoras con más medios materiales y personales, parta hacer aflorar el máximo número posible de viviendas turísticas irregulares.

De igual modo, el Pleno ha aprobado el tercer punto de la moción de Ciudadanos en la que instaba al Ayuntamiento y a la Junta a profundizar en las políticas de alquiler de vivienda pública, como medio para ofrecer alternativas a las familias y atenuar la subida de precios de los alquileres.

Por su parte, de la moción de Málaga Ahora, no ha salido adelante regular para incorporar la zonificación propuesta del informe Alter Eco con establecimiento de la densidad de alojamientos turísticos actual, los límites y calificaciones de cada zona contemplados en el informe; ni que el Ayuntamiento regule la actividad de alquiler turístico colaborativo, ni tampoco tasas específicas o la creación de una observatorio municipal de la vivienda.

Sí ha salido adelante de Málaga Ahora, entre otros, que el Ayuntamiento dé cumplimiento del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) e informe detalladamente a los miembros de la Gerencia Municipal de Urbanismo de las viviendas turísticas que incumplan esta normativa del PGOU.

La portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, ha incidido en que "la realidad" de la ciudad no hay que obviarla y ha reiterado que "llevamos tiempo proponiendo medidas para la regularización de las viviendas turísticas".

En este punto, ha aludido a la importancia de atender al informe del OMAU y ha dejado claro que "no es turimofobia, es turismo sostenible". Ha recordado también que Málaga es la cuarta ciudad de España en alquiler "y no se ha hecho nada". "Esto no es un sálvese quien pueda", ha advertido.

Para Málaga Ahora, "no se puede eludir la competencia urbanística", ha dicho, asegurando que proponen medidas. "Hay que cubrir el derecho a la vivienda y que no sea un bien de especulación; aquí hay once medidas, aprueben algunas porque nos van dejar un marrón cuando se vayan, porque les vamos a echar, por mirar para otro lado".

Por su parte, el viceportavoz de Ciudadanos, Alejandro Carballo, ha agregado que "nosotros queremos garantías, pero huyendo de ocurrencias" y ha incidido en que "hay que ver un fenómeno como una oportunidad y no como un problema".

"Queremos castigar al que incumple", ha subrayado, al tiempo que ha incidido en la importancia de una regulación estatal "para que todos sean iguales; es importante que las viviendas turísticas sean legales", ha indicado. "Es preciso un esfuerzo para cumplir parámetros en vivienda y cumplir las normativas para un turismo de calidad y facilitar la convivencia entre los vecinos y los turistas", ha agregado.

DÉFICIT DE VIVIENDA PÚBLICA

Al respecto, el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, ha señalado que el Ayuntamiento, a través del Instituto Municipal de la Vivienda, "escucha a los vecinos e intentamos hacer algo" en relación con las viviendas. "En este país sólo el dos por ciento es vivienda publica, frente a un 10 o 15 que lo es muchos países europeos", ha recordado, lamentado que muchos planes nacionales y regionales "han sido un error".

"Hay que asumir la realidad de déficit de vivienda pública", ha agregado, valorando "la buena" gestión del Ayuntamiento para hacer viviendas: "Hemos hecho mucho, pero nos quedan familias que darles una solución", ha reconocido.

Por otro lado, ha señalado que el centro es un "barrio más, es peculiar, porque está en el corazón de la ciudad". Asimismo, ha lamentado la "falta de control" de la Junta y ha apostado por "ajustar el desajuste" que hay.

Por su parte, la edil de Turismo, María del Mar Martín Rojo, ha recordado que la Junta es la que tiene las competencias, que se las ha dado el Estado, pero "ha estado preocupada de otras cosas mientras otras comunidades sí hacían cosas". Asimismo, ha tendido la mano para poner en marcha iniciativas porque "en la estrategia de la ciudad está el descanso de los vecinos".

El concejal del PSOE Sergio Brenes ha recordado que se llevan años debatiendo sobre estas cuestión e innumerables mociones presentadas al respecto donde se advertía de que "el centro se estaba convirtiendo en una ciudad museo frente a un centro habitable".

"Aquí no tenemos los últimos de Filipinas, pero s parte de los pocos que han quedado en el centro", en alusión a los intervinientes en el turno de palabra y al público asistente al pleno, vecinos del centro. Ha recordado, además, que las advertencias también se estaban haciendo desde el propio OMAU.

Eduardo Zorrilla, portavoz de Málaga para la Gente, ha recordado que hace unos días en la comisión de Economía, y tras propuesta de su grupo, se debatía sobre el 'boom' de los alojamientos turísticos, "su descontrol, aumento de los alquileres y la expulsión de los residentes".

"Ya lo decíamos, como en los últimos años, y se está produciendo una transformación en los centros históricos y Málaga no es una excepción; es uno de los casos más graves", ha alertado, advirtiendo de que en el centro y la periferia de esa zona "hay más plazas de alojamientos turísticos que hoteleras; y en muchos casos auténticos pisos pateras".

"Más de la mitad de estas plazas son ilegales, están sin regularizar", ha dicho, lo que provoca "expulsión y éxodo de vecinos del centro". Por ello, ha vuelto a reiterar que "nadie habla de turismofobia, hace falta regulación". "No queremos pisos pateras, ni turismo 'low cost', ni queremos que Málaga se convierta en Magaluf", ha concluido.

Por su parte, el concejal no adscrito Juan José Espinosa ha mostrado el apoyo para ambos mociones, pero ha dicho estar en desacuerdo con el texto de la iniciativa de la formación naranja ya que "hablan de turismofobia para afear a quienes defendemos derecho de los vecinos". "Lo que hablamos es regulación y caminar hacia un turismo sostenible", ha afirmado, afeando que Cs no se muestren al lado de los vecinos.

OTRAS MOCIONES

Por otro lado, ha salido adelante por unanimidad la moción urgente presentada por el concejal no adscrito Juan José Espinosa en relación con la elaboración y puesta en marcha un plan municipal de acceso a la vivienda.

De igual modo, han sido aprobados varios puntos de la moción de Málaga Ahora sobre la declaración de la Zona Acústicamente Saturadas, como mostrar apoyo a los vecinos del centro y rechazar que ese barrio sea considerado como zona comercial; así como que el equipo de gobierno tome medidas urgentes respecto a la masificación y saturación.

De la citada iniciativa de Málaga para la Gente ha sido rechazado el primer punto por el que se pedía reprobar al concejal de Medio Ambiente, José del Río, por la dilación de la declaración del ZAS.