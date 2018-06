Siete meses sin recreo por no entregar un trabajo de música

No se informó a los padres

Según la queja que han presentado sus padres, un alumno de nueve años de Alzira (Valencia) lleva desde Octubre sin salir al recreo. Es el castigo que, según cuentan, le impuso la profesora de Música por no presentar un trabajo.

Los hechos sucedieron en las primeras semanas de curso en un colegio de Alzira, cuando el alumno no entregó un trabajo y la profesora decidió sancionar al niño de 4º de la ESO. Hasta aquí todo parece estar dentro de la normalidad de la vida escolar, si no fuera porque el niño lleva practicamente todo el curso sin salir al recreo.

Además, el asunto se agrava dado que nadie informó a los padres de que su hijo iba a ser sancionado con siete meses sin disfrutar del recreo. Dicen que se enteraron "al ver al niño triste", que nadie del centro les comunicó sobre la falta de su hijo ni mucho menos sobre el castigo despropocionado.

Los padres aseguran "no tener miedo" y han presentado una queja formal a la inspección de educación, además conocían ya a esta profesora "y sus rabietas" pero no se esperaban que "entregar los deberes que no saben hacer" tuviera este clase de castigo desproporcionado.

La inspección educativa ha abierto un expediente informativo. Según los expertos en pedagogía y psicología infantil, un castigo tan prolongado deja de tener valor educativo.

Para que una sanción sea útil debe ser justa, proporcionada, corta y lo más cercana posible en el tiempo al momento en que se produce el hecho que queremos corregir. A su juicio, un castigo tan dilatado en el tiempo no surte efecto salvo, en este caso, en el ánimo y las capacidades sociales del niño.