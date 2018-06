'La familia Addams' llega el 11 de julio al Teatro Cervantes de la capital

5/06/2018 - 17:32

'La familia Addams' llega el miércoles 11 de julio al Teatro Cervantes de Málaga capital, que será su mansión hasta el 5 de agosto.

MÁLAGA, 5 (EUROPA PRESS)

Las actrices Carmen Conesa, que encarna a 'Morticia', y Lydia Fairén, que hará de 'Miércoles' en su nueva residencia malagueña, han presentado este martes la visita a la ciudad del musical de Broadway, y han dejado impresa la huella de su mano en la tercera planta de recinto.

El Cervantes acogerá 31 funciones consecutivas. Las entradas para ver esta producción para todos los públicos de LetsGo están disponibles en los puntos habituales de los teatros municipales, con precios que van desde 18 a 60 euros.

La comedia musical de Broadway llega a Málaga tras el éxito en su estreno en Madrid, donde han visto el espectáculo más de 150.000 espectadores, según ha asegurado la directora de Proyecto de la productora LetsGo, Elena Garzón, que ha acompañado a Conesa y Fairén junto al director-gerente del Teatro Cervantes, Juan Antonio Vigar, en la presentación.

Así, la versión española "está adaptada a la idiosincrasia sociopolítica de nuestro país, tiene guiños al flequillo de Trump o al gobierno de España", ha revelado Carmen Conesa, añadiendo que se ha montado "con fidelidad, pero también plena libertad". De hecho, la productora ha podido reelaborar tanto la escenografía como las letras y libreto o las coreografías.

El espectáculo, dirigido por Esteve Ferrer, está compuesto por un elenco de 28 artistas, entre cantantes, actores, bailarines, acróbatas y músicos; los cuales trasladan a las tablas del teatro los personajes creados por el ilustrador Charles Addams.

Los actores protagonistas son Carmen Conesa (Morticia), Xavi Mira (Gómez), Lydia Fairén (Miércoles), Frank Capdet (Tío Fétido), Alejandro Mesa (Pugsley), Meritxell Duró (Abuela) y Javier Canales (Lurch). La acción teatral y las interpretaciones de los actores-cantantes está acompañada por una banda de música que tañe seis instrumentos: dos teclados, batería, percusión, bajo y contrabajo.

Los Addams fueron creados en 1937 por el ilustrador Charles Addams para la tira cómica de la revista The New Yorker. La historia del musical está basada en el libreto de Brickmann y Elice y cuenta con música de Andrew Lippa. La obra comenzó su recorrido por los escenarios en el Ford Center for the Performing Arts Oriental Theatre de Chicago en 2009 y continuó sus representaciones en el Lunt-Fontanne Theatre de Broadway en 2010.

Antes de su llegada al teatro los personajes de 'La familia Addams' fueron conocidos por la célebre adaptación de la serie televisiva de 1964, que dio el salto al séptimo arte en 1991. Desde entonces han sido numerosas las adaptaciones cinematográficas.