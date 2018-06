Fycma conmemora el Global Exhibitions Day para reivindicar la actividad ferial como motor económico

5/06/2018 - 17:38

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) se une a la celebración del Global Exhibitions Day o Día Mundial de las Ferias que tendrá lugar este miércoles, una iniciativa promovida por The Global Association of the Exhibition Industry (UFI), la mayor organización internacional que aglutina a los agentes implicados en esta industria. El objetivo de esta conmemoración es reivindicar el papel de las ferias y exposiciones en la dinamización económica y social de los territorios.

MÁLAGA, 5 (EUROPA PRESS)

La entidad se suma por tercer año consecutivo a la conmemoración de este día para poner en valor el potencial del negocio ferial en el desarrollo económico y la generación de empleo, según un comunicado remitido desde Fycma.

Así, y según datos de la Asociación de Ferias Españolas (AFE), las más de 600 convocatorias que se celebran anualmente en el ámbito nacional tienen un impacto superior a los 4.000 millones de euros, una cifra que refleja "la fortaleza de esta industria", han indicado.

El Global Exhibitions Day está promovido por The Global Association of the Exhibition Industry (UFI), la mayor organización sectorial vinculada a esta actividad, y "busca implicar a todos los agentes involucrados en la celebración de ferias y exposiciones para reivindicar la importancia de dicha industria ante instituciones gubernamentales, empresas, potenciales clientes y los propios visitantes", han explicado.

En este sentido, "las ferias y exposiciones contribuyen al desarrollo del entorno donde se celebran, generando empleo y riqueza de manera transversal en sectores diversos, caso de la hotelería, restauración y comercio, transporte u oferta cultural", han comentado desde la AFE. Y han añadido que constituyen una herramienta de marketing y promoción "de gran" interés para las empresas expositoras, permitiéndoles ganar cuota de mercado y reforzar su imagen de marca.

Junto a ello, "permiten una interacción directa entre oferta y demanda, facilitando los contactos comerciales y la generación de oportunidades de negocio", han explicado.

La AFE reivindica también su papel como herramienta para la internacionalización, ya que permiten el acceso a potenciales colaboradores de otros países sin necesidad de desplazamiento.

Además, son una fuente de información "viva" que recoge las tendencias actuales del mercado y los sectores representados. La AFE, cuya vicepresidencia ostenta Fycma a través de su directora general, Yolanda de Aguilar, integra actualmente a 24 miembros, representando al 90 por ciento de la actividad ferial en España.

MÁLAGA, PRINCIPAL DESTINO DE TURISMO MICE EN ESPAÑA

Málaga, a través de Fycma, se ha posicionado como una de las principales capitales feriales españolas, según han destacado. El recinto malagueño albergó en 2017 un total de 40 ferias y exposiciones, una cifra inaudita hasta el momento. Dichas convocatorias reunieron a 2.634 empresas expositoras, en torno a un 40 por ciento más que en el ejercicio anterior, han indicado desde Fycma.

Según datos del ente, "la superficie contratada, se incrementó hasta un 30 por ciento", y, en relación con la satisfacción "cabe mencionar que el 97 por ciento de los expositores que participaron en una feria organizada por Fycma recomiendan su participación, y un 90 por ciento muestra su intención de volver en la siguiente edición".

Esta actividad ferial, unida a la celebración de congresos, reuniones, jornadas y otros actos ha tenido un impacto económico que según cifras de Fycma "ha superado los 130 millones de euros" en Málaga.

Dichas rentas tienen especial incidencia en el tejido productivo local, ya que "el 64 por ciento de los proveedores con los que trabajó Fycma en 2017 tienen su sede social en Málaga y provincia" han declarado.