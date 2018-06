El comité del personal laboral del SAE defiende la legalidad de las subrogaciones e integración desde la Faffe

5/06/2018 - 17:41

El comité de empresa del personal laboral propio de la Agencia Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de Sevilla ha defendido la legalidad de las subrogaciones de personal y la integración de trabajadores en el SAE procedentes de la Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo (Faffe).

SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)

En una nota, el comité ha lamentado que "desde hace dos semanas, los trabajadores y trabajadoras del Servicio Andaluz de Empleo incorporados a esta agencia con la Ley de Reordenación del Sector Público en Andalucía, están siendo objeto de continuos, con declaraciones en las que se cuestiona permanentemente su profesionalidad".

Consideran que al hilo del proceso judicial en el que se investiga a la Faffe, "se está agrediendo de forma sistemática la imagen pública de personas que nada tienen que ver con estas actuaciones judiciales", por lo que el Comité de Empresa del Personal Laboral Propio de la Agencia SAE en Sevilla, los sindicatos que ostentan la representación de estos trabajadores (UGT, UITA y CCOO) exigen que "cesen estas declaraciones que pretenden nuevamente ensuciar la imagen de más de mil profesionales y que enturbian las relaciones y el clima laboral en los centros de trabajo".

Los sindicatos UGT, UITA y CCOO han recordado al PP-A, SAF y CSIF queel Tribunal Supremo "avaló los protocolos de integración del personal procedente de la Faffe y también ha dado la razón a los trabajadores procedentes de las Utedlt, a lo que hay que añadir que el pleno del Tribunal Constitucional desestimó el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra la totalidad de la Ley de Reordenación del Sector Público de Andalucía".

Por este motivo, los tres sindicatos que forman el comité de empresa de la Agencia SAE en Sevilla consideran "intolerables" los "ataques e insultos que en estas dos últimas semanas se están produciendo contra estas personas, ya que el daño humano y moral que se está haciendo a ellos y a sus familias es irreparable".

Han recordado que los procesos de subrogación "están regulados por el Estatuto de los Trabajadores y son perfectamente legales, como ya ha establecido el Tribunal Supremo".

A su juicio, "no tiene ninguna justificación que los fines propagandísticos y electorales del Partido Popular de Andalucía y de los sindicatos SAF y CSIF, les lleven a establecer una conexión permanente entre el total de la plantilla y una investigación judicial que nada tiene que ver con los trabajadores actuales, que no se merecen bajo ningún concepto estar en el medio de una guerra política que no les corresponde".

"La plantilla sólo pretende realizar su trabajo diario con normalidad, sin tener que enfrentarse cada mañana a nuevos insultos y acusaciones que pretenden crear en la opinión pública una duda constante sobre todos y cada uno de los trabajadores", han apuntado.