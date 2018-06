Panorama Holding, con sede en Letonia y operaciones en Europa, invertirá en Davalor Salud como socio de referencia

5/06/2018 - 18:08

La empresa Panorama Holding, con sede en Letonia y operaciones en varios países de Europa, invertirá en Davalor Salud como socio de referencia.

PAMPLONA, 5 (EUROPA PRESS)

Panorama y Davalor Salud no han desvelado los detalles de la transacción, pero sí que el acuerdo se basa en el apoyo financiero y comercial al plan de negocio de Davalor, compañía a la que la sociedad pública Sodena ha concedido varios préstamos participativos.

Ambas compañías coinciden en que se trata de "una gran noticia para los inversores de Davalor y para sus acreedores, que ahora tendrán una posibilidad real de alcanzar la rentabilidad de su inversión o recuperar sus créditos, así como para la sociedad en general que podrá beneficiarse de servicios de salud relevantes y, hasta ahora, difícilmente accesibles", según ha señalado Davalor en una nota.

Panorama Holding es propietaria de empresas que operan en el ámbito financiero y en el inmobiliario. "Queremos diversificar nuestra actividad y entrar en áreas tecnológicas de alto valor añadido. Davalor Salud encaja en nuestra estrategia, aportando otro elemento de interés adicional al ofrecer servicios de salud de alto valor y bajo precio accesibles a toda la población", ha manifestado el presidente de su Consejo.

Davalor Salud es una start-up española innovadora en el área de la salud funcional, incluyendo tecnología en mecatrónica, óptica, software y comunicaciones. El sistema desarrollado por Davalor (cuyo dispositivo de cara al público se llama EVA, Entrenador de la Visión Automatizado) permite realizar la exploración de la función visual a través de pruebas gamificadas en un entorno virtual en 3D verdadero (es decir, en una realidad virtual con profundidad) que permite que la función visual se desarrolle con naturalidad (al contrario que en los dispositivos de realidad virtual disponibles en el mercado o en las películas 3D del cine, que carecen de profundidad).

Esta tecnología patentada a nivel mundial permite a Davalor Salud ofrecer también servicios de entrenamiento visual a través de EVA.

Para minimizar el precio de cada sesión, EVA actúa como un terminal de un sistema que incluye atención remota en tiempo real.

Miembros del Consejo de Panorama han expresado que su estrategia es "apoyar el desarrollo científico y tecnológico de Davalor Salud en España, y que los nuevos productos y servicios que resulten lleguen al mercado a través de estructuras sociales territoriales". "La primera de estas sociedades será Davalor Baltic, que soportará las ventas en el norte de Europa, países bálticos y Rusia", han señalado.

Davalor Salud fue constituida en enero de 2011, ha invertido 37 millones de euros en su desarrollo, ha conseguido 9 patentes, mantiene una plantilla de más de 40 empleados de alta cualificación, y ha realizado ya las primeras implantaciones de EVA en el mercado nacional.

Según el director general de Davalor Salud, 2los resultados obtenidos con más de 2.400 pacientes confirman que el 50% sufren problemas de su función visual y que estos afectan a sus vidas aunque, a menudo, no se den cuenta de ello". "En su estado actual, EVA puede tratar con entrenamiento visual al 70% de esos casos. Los resultados obtenidos en el tratamiento son excelentes, produciendo mejoras reales en las condiciones de vida de los pacientes (por ejemplo, mejorando mucho sus capacidades de lectura, estudio, deporte, etc., con sus subsecuentes implicaciones en autoconfianza, desarrollo y disfrute; y mitigando sus síntomas, como cansancio visual, dolor de cabeza, etc.)", ha añadido.