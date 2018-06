Continúa sin concretarse el Pleno monográfico de universidades, algo que Aguado tacha de "actitud obstruccionista"

El Pleno monográfico de universidades, propuesto por Ciudadanos, continúa sin concretarse entre todos los grupos de la Asamblea de Madrid, ya que prefieren que se lleven a cabo antes otro tipo de iniciativas y proposiciones de ley, una actitud "obstruccionista", a juicio del portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado.

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid registró el pasado jueves en la Cámara regional la propuesta de un Pleno monográfico para abordar el diagnóstico de las universidades públicas para el 7 de junio, tras la polémica del máster de la expresidenta regional Cristina Cifuentes.

Durante la Junta de Portavoces de este martes, aún no se ha decidido la fecha de este Pleno Monográfico, al igual que pasó en la anterior, ya que antes estaba la petición de Podemos de realizar un pleno monográfico sobre la igualdad, que tampoco se ha cerrado porque se prefiere llevar al Pleno iniciativas y proposiciones de ley que quieren que se ejecuten antes de acabar la legislatura.

Aguado ha indicado que ahora que han pasado 40 días desde que Cifuentes dimitiera "ni PP ni PSOE ni Podemos tienen ninguna intención de hablar de universidades ni de poner en marcha un pleno monográfico".

"Si no ponemos esto sobre la mesa, habrá nuevos casos Cifuentes y nuevos casos Casado. No entiendo que PSOE y Podemos no quieran hablar de universidades", ha manifestado, al tiempo que les ha afeado que utilizaran "como excusa a la URJC para generar inestabilidad" y "para intentar debilitar" al partido del Gobierno, al PP.

El portavoz de Ciudadanos tampoco entiende que el PP "bloquee" este pleno, porque, según ha explicado, el nuevo presidente del Gobierno regional, Ángel Garrido, decía que quería "gobernar de forma distinta" y "está demostrando que es más de lo mismo y siguen en una actitud obstruccionista".

"Quieren hacer el Pleno más adelante y ninguno se ha comprometido a dar fecha. Echar a Cifuentes era urgente pero hablar de los alumnos de la URJC y cómo se han devaluado sus titulaciones académicas no parece tan urgente, eso es lo que han dicho Podemos, PSOE y el PP", ha lamentado.

Para la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, durante esta "crisis de gobernabilidad" han tenido "un retraso en la tramitación de asuntos parlamentarios" y no se pueden dejar de tramitar proposiciones de ley que son "urgentes", mientras que el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo y el portavoz del PP, Enrique Ossorio, han coincidido en que lo justo es que primero tuviera lugar el pleno de la Mujer que propuso la formación morada.