El pp rechaza liquidar la comisión del senado sobre financiación de partidos

5/06/2018 - 19:22

El PP utilizó su mayoría absoluta en el Senado para tumbar una moción del PSOE que proponía cerrar la comisión de investigación sobre la financiación de partidos políticos que se desarrolla en esta Cámara; la iniciativa socialista fue apoyada por el resto de grupos hasta un total de 96 votos, salvo Ciudadanos y ERC, que se abstuvieron (16), y los 142 senadores del PP que la rechazaron.

El senador socialista Antonio Julián Rodríguez Esquerdo defendió la iniciativa denunciando que el PP promovió esta comisión aprovechando su mayoría absoluta en el Senado para impulsar "una causa general contra el resto de partidos" para "contraprogramar" la del Congreso centrada específicamente sobre la corrupción del PP, "el partido con más investigados y procesados de la UE", con cinco sumarios judiciales abiertos.

Criticó además el supuesto interés del PP en blanquear su corrupción dando a entender que este fenómeno es cosa del resto de partidos, cuando ese partido es, a su juicio, la definición de lo que es una financiación ilegal, como sentenció la Audiencia Nacional en su resolución sobre la primera etapa de la 'trama Gürtel', de la que quedan otras siete piezas.

En esa línea, rechazó que el PP "venga a darnos lecciones un jueves sí y otro también" en lo que llamó "la comisión de la vergüenza", de la que el resto de partidos decidieron ya ausentarse hace meses. "Ya nadie les cree. Les han pillado con el carrito del helado", bromeó, afirmando que, tras la sentencia, no tiene sentido prorrogar un año más la vigencia de dicha comisión, como pretende hacer el PP tras 200 comparecencias en el pasado.

El senador de Compromís Carles Mulet presentó en catalán/valenciano su enmienda de adición a la propuesta , que a la liquidación de la comisión sobre financiación de partidos, "la última barricada de la extrema derecha", añadía la exigencia de que el PP pidiera disculpas.

La senadora socialista María del Carmen Iglesias anunció que su grupo rechazaba la enmienda porque contenía un matiz de "humillación" al PP, que podía impedir su voto a favor de la moción, al cual también aspiraba, y porque las disculpas, que a ella también le parecen necesarias, tenían que ser "voluntarias" por parte del PP.

A eso repuso Mulet que el PSOE sabía que no iba a pedir disculpas anque tratara de presentar una moción "neutra" y "edulcorada", y, dirigiéndose al PP, espetó a sus senadores: "Disuelvan la comisión, disuélvanse y devuelvan lo robado".

En nombre de Ciudadanos, Lorena Roldán calificó de "obsceno" que el PP tuviera la "osadía de investigar al resto de patidos" y no al suyo, y coincidió en que esta "comisión show" sólo pretendía "embarrar" el tema y tapar sus propios casos, pero añadió el matiz de culpar de esa práctica al "bipartidismo".

SENTENCIA MAL APLICADA

Rosa María Domínguez de Posada, de Foro Asturias, replicó que "a nadie con la conciencia tranquila puede molestar" una comisión como ésta, porque "a todos los partidos daña la corrupción" y "las organizaciones políticas no son corruptas", sino que lo son algunas personas. Al PSOE le achacó los supuestos casos de corrupción de la Comunidad Valenciana y Asturias y la moción de censura con el objetivo de ganar lo que no ganan en las urnas. Finalmente, sobre la sentencia de la Audiencia Nacional sostuvo que la catalogación de "partícipe a título lucrativo" que impuso al PP está mal aplicada por no haber nadie concreto a quien reclamar ese lucro.

María Pilar Garrido, de Unidos Podemos; Joan Bagué, del PDeCat; María del Mar del Pino Julios, de Coalición Canaria; Nerea Ahedo, del PNV, anunciaron su voto favorable a la moción en términos similares al PSOE y Compromís para argumentar la necesidad de cerrar la comisión criticando la pretension de extender las sospechas al resto de grupos para tapar su propia corrupción. Ahedo, además, criticó que el PP vetara todas las comparecencias solicitadas por éstos y que la comisión no está cumpliendo los objetivos con que el grupo proponente la promovió.

Miquel Ángel Estradé, de ERC, aun compartiendo estas apreciaciones, anunció la abstención de su grupo porque no tenía ningún problema en hablar de corrupción ni en exponer la forma de financiarse de su partido, con lo que comparecería para hacerlo cuando se les convocara, pero seguiría sin participar en el resto de trabajos.

El senador del PP Javier Fernández González contestó a los grupos favorables a cerrar la comisión y en especial al ponente del PSOE que "hay que tener valor para soltar la cantidad de falsedades e infamias que había soltado en una "deleznable moción que sólo pretende que no se investigue la financiación ilegal del Partido Socialista", cuya moción, dijo, demostraba que su moción demostraba su forma de actuar en las últimas semanas, mintiendo y empleando "grandes dosis de demagogia"en pro de los "intereses espúreos de su partido".

Al resto de grupos les afeó su "ejercicio de hipocresía" para apoyar esta moción, y a todos les prometió que el PP seguiría "impermeable" a sus ofensas y su supuesto empeño en echarle de las instituciones, y que buscará una mayoría absoluta para defender a los españoles frente a las "tropelías" y "traiciones" de esos grupos. Sus compañeros de bancada aplaudieron su intervención puestos en pie.

