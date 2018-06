Aguirre dice que el sucesor de rajoy será "quien elijan los militantes", pero subraya que le gusta feijóo

5/06/2018 - 19:50

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

La expresidenta del PP de Madrid Esperanza Aguirre aseguró este martes que el sucesor de Mariano Rajoy será "quien elijan los militantes", aunque subrayó que a ella le agrada el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

Aguirre se expresó de esta manera a su llegada a la Next International Business School, en la presentación del libro 'No hay ala oeste en La Moncloa', de Javier Zarzalejos, a la que acudió el expresidente del Ejecutivo José María Aznar.

A su llegada a este acto, Aguirre fue preguntada sobre el anuncio que proclamó este martes Rajoy ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, en el que dijo que se aparta de la primera línea política y deja la Presidencia del Partido Popular.

Aguirre afirmó que Rajoy ha hecho "lo que era mejor" y ha tomado una decisión que no le ha sorprendido. Cuando alguien se va, dijo, hay que "agradecerle lo que ha hecho". Con todo, manifestó que el sucesor de Mariano Rajoy tendrá que ser "aquel que elijan los militantes" y, preguntada concretamente por Alberto Núñez Feijóo, no dudó en contestar que "a mí me gusta mucho Feijóo".

(SERVIMEDIA)

05-JUN-18

LDS/MFN/gja