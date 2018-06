Cataluña. aznar advierte de que el independentismo no se ha desarticulado y que en cataluña hay un "gobierno golpista"

5/06/2018

El expresidente del Gobierno José María Aznar advirtió este martes de que el independentismo no se ha desarticulado y que en Cataluña continúa existiendo un "Gobierno golpista" con Quim Torra al frente de la Generalitat.

El expresidente del Ejecutivo español se pronunció en estos términos en un foro organizado por Next International Business School en la presentación del libro 'No hay ala oeste en La Moncloa', de Javier Zarzalejos, en Madrid.

Aznar manifestó que el movimiento secesionista en Cataluña "no ha sido desmantelado" y aseguró que ha visto cumplidos sus pronósticos de que, a pesar de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, "el golpe sigue", en Cataluña "hay un gobierno golpista" y el secesionismo "no ha sido desarticulado".

Argumentó que la intervención con el 155 llevó a la convocatoria electoral en Cataluña el pasado mes de diciembre y también se podrá decir que la Justicia ha intervenido, pero, apuntó, la normalidad institucional "no va a venir por milagro", sino habiéndose "desarticulado" previamente el fenómeno independentista catalán, algo que a su juicio aún no se ha conseguido. Si esto no se consigue, dijo que no se estará haciendo lo suficiente para que España "gane a los golpistas".

Asimismo, subrayó que la "alianza del populismo" y de la "izquierda radical" en el Gobierno de Pedro Sánchez está ayudando a "extender" y "agravar" las "inquietudes" existentes con respecto al independentismo.

