Trece países de la UE participan en unas jornadas sobre el proyecto europeo ENSuRe

6/06/2018 - 9:27

San Lorenzo de El Escorial acoge este miércoles una de las conferencias en el marco de las jornadas sobre la Red Europea para la Cohesión y la Solidaridad en las zonas rurales del programa European Network for the Economic Cohesion and Solidarity in Rural areas (ENSuRe), con la participación de trece países de la Unión Europea.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El establecimiento de la Red Europea para la Cohesión y la Solidaridad en las Zonas Rurales (Proyecto Europeo ENSuRe) se crea con la finalidad de "aumentar la relevancia de los responsables políticos locales y europeos como actores en el desarrollo de iniciativas que aborden las necesidades de los ciudadanos rurales en el contexto de las políticas de la UE, la ciudadanía europea y las herramientas de la democracia".

Según ha informado la Federación Madrileña de Municipios, este proyecto tiene como objetivo "comprender el euroescepticismo y construir un enfoque europeo dándole la oportunidad, al ciudadano rural, de hacer uso de las herramientas de la democracia, y capacitarle para el diseño e implementación de nuevas iniciativas de ámbito europeo que será dirigido por los propios ciudadanos, voluntarios, responsables políticos y expertos de 13 países".

El proyecto aborda los problemas del día a día que son frecuentes para los ciudadanos rurales, como son el desarrollo local, la seguridad alimentaria, la especialización local (inteligente), la movilidad transfronteriza de los trabajadores involucrados en la agricultura, entre otros.

El secretario general de la Federación de Municipios de Madrid, Juan Carlos Muñoz y la alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial, Blanca Juárez, darán la bienvenida a los integrantes de las jornadas en el Hotel Miranda & Suizo, donde se desarrollará la primera de las conferencias organizadas.

En el mismo acto, Muñoz presentará el programa de actividades a realizar durante los tres días que duraran las jornadas organizadas en la Comunidad de Madrid. La FMM es uno de los 13 socios que forman parte del proyecto que comenzó el pasado año y se prolongará hasta el 2019 y alberga uno de los seis eventos trasnacionales.

También participará la representante croata, Roberta Krivicic, que hará públicas las conclusiones de la anterior reunión celebrada en Motovum y Malgorzata Wochowska, project manger ENSuRe.