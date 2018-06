Rajoy meditará "unos días" cómo encarrillar su futuro, pero tiene claro que será "un simple militante de base"

6/06/2018 - 9:33

MADRID, 06 (SERVIMEDIA)

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy aseguró este miércoles que dedicará "unos días" a pensar en su futuro, aunque dejó claro que en el partido será "un simple militante de base" sin actividad política ahora que ha perdido La Moncloa y ha puesto "punto final" a su etapa al frente del PP para que otra persona asuma las riendas de Génova.

Así se pronunció en una entrevista en la Cope, recogida por Servimedia, donde comunicó que aún no tiene decidido qué hará en esta nueva etapa, una vez su sucesor sea elegido en un congreso extraordinario en julio. "Pero me gustaría decidirlo pronto", comunicó el exjefe del Ejecutivo.

Tras "largos" años de vida dedicados a la política, entiende que "no tiene sentido permanecer más tiempo aquí". "Mi intención es abandonar la política de manera definitiva. Hay más cosas que hacer en la vida que dedicarse a la política", transmitió Rajoy antes de recalcar el "gran honor" que le ha supuesto dirigir el país.

MILITANTE DE BASE

"Tengo que pensar unos días a ver lo que hago yo en el futuro", respondió cuando se le preguntó si ha considerado volver a su plaza de registrador de la propiedad en Santa Pola. Eso sí, recalcó que a partir de ahora estará "a la orden" de quien le suceda y será "un simple militante de base" sin actividad política.

Justificó que eso es lo que dicta su "conciencia" y sus 40 años de pertenencia al PP: "Me exigen ser leal y tenga la total y absoluta seguridad que yo seré leal", prometió.

Aseguró que lo mejor que se lleva de toda una vida dedicada a la política es a su "gente" en el partido. Por el contrario, lo peor ha sido no haber "atendido lo suficiente" a su familia, algo que "compensará" ahora.

Y fiel a su estilo, Rajoy incidió en que no tiene sentido que se posicione a favor de un candidato u otro –en el caso de que los hubiera– ahora que el PP busca nuevo liderazgo. "Será el que digan los militantes", subrayó.

Eso sí, advirtió de que lo "fundamental" es que el PP salga "unido" del proceso que se inicia ahora para, de forma exprés, elegir al sucesor. "Si se mantiene la unidad, las cosas van a ir bien y todo lo demás no me corresponde decidirlo", arguyó Rajoy.

CENTRO-DERECHA

También respondió al expresidente José María Aznar que "el centro-derecha no hay que reconstruirlo" y recalcó que su papel cuando se renueve el liderazgo de su formación no consistirá en "dar lecciones ni instrucciones", no sea que dejen de "tomarle en serio".

Lo hizo después de que Aznar se prestase ayer "con mucho gusto" a la "reconstrucción" del centro-derecha español y dejase claro que no tiene "ningún compromiso partidario" ni se considera militante ni "representado por nadie", excluyendo así al PP.

"Creo que el centro-derecha no hay que reconstruirlo, es decir, el partido del centro-derecha en España es el PP, que tiene 137 escaños", defendió Rajoy, para acto seguido admitir que su formación sí ha de "seguir trabajando con intensidad" para "resolver bien el problema del congreso y elegir un nuevo líder".

Tras recalcar que "hay mucha gente" que apoya al PP, adelantó desde la "absoluta franqueza" que su papel cuando otra persona se haga con las riendas de Génova no consistirá en "dar lecciones ni instrucciones". "Porque puede ocurrir que no me hagan caso o dejen de tomarme en serio, cosa que no me gustaría", manifestó sin pronunciar el nombre de Aznar.

