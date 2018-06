De Santiago-Juárez pide "finura e inteligencia" en el proceso de regeneración del PP y primarias para opinar

6/06/2018 - 13:12

Lamenta que en el último proceso para designar al nuevo presidente en CyL le "llovieron" críticas por decantarse a favor de un candidato

VALLADOLID, 6 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha apelado hoy a la "finura y la inteligencia" para afrontar el relevo al frente del Partido Popular del hasta ahora líder nacional, Mariano Rajoy, al tiempo que ha defendido un proceso de primarias en el que opinen todos los militantes.

De Santiago-Juárez, quien hoy a asistido en la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), junto con su presidente, Alfonso Polanco, al II Foro de Buenas Prácticas en las Administraciones Públicas, subraya que el PP afronta un proceso muy importante con la convocatoria a partir del próximo lunes de un Congreso Nacional que, previsiblemente, se celebrará en el mes de julio.

Al respecto, el a su vez consejero de la Presidencia, en declaraciones recogidas por Europa Press, apunta que a partir de la próxima semana será el momento de presentar candidaturas de cara a un proceso de primarias en el que anima a todos los militantes a opinar.

"Yo no tengo buen recuerdo porque en las últimas primarias en Castilla y León opiné y me llovieron las críticas desde todos los lados. He defendido las primarias cuando mi partido no las celebraba y creo que no hay que tener miedo a que haya dos o más candidatos", indica De Santiago-Juárez, quien apostilla que ponerse del lado de uno no supone ir en contra del otro.

Pone como ejemplo la experiencia vivida en las elecciones en EEUU entre Barack Obama y Hillary Clinton, proceso en el que el primero se proclamó nuevo presidente del país y la segunda se incorporó al Ejecutivo en calidad de Secretaria de Estado. "El que cree que apoyar a uno es ir contra el otro no entiende nada de primarias ni cree tampoco en ellas", ha sentenciado el representante de la Junta.

Aunque aún no hay candidaturas, y a preguntas de su opinión sobre uno de los futuribles, Alberto Núñez Feijóo, el vicepresidente de la Junta confiesa que le admiró mucho en su etapa como presidente del Insalud y que ahora le profesa idéntico sentimiento como presidente de la Xunta.