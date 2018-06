CCOO-A pide al Gobierno que la nueva normativa no ponga en peligro el empleo en la pesca de arrastre andaluz

6/06/2018 - 13:25

El sector pesquero de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha mostrado su apoyo a la flota de arrastre andaluza agrupadas en la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape) y a las cofradías de pescadores de las provincias de Málaga, Granada y Almería en la campaña de recogida de firmas y adhesiones 'Depam' para evitar la"desaparición" de la pesca sostenible de arrastre.

SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS)

Según ha explicado el sindicato, los borradores de reglamentos para la pesca en el Mediterráneo impulsados desde la Comisión Europea y el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del anterior gobierno central, modifican las condiciones de la pesca de las especies demersales en el Mediterráneo occidental, y son una amenaza para el sector.

"Si se concretan estos planes que conllevan recortes en la pesca de especies como el salmonete, la merluza y la cigala se desequilibrará la rentabilidad y el empleo sostenible", advierten desde el sindicato.

El plan que propone la Comisión en Bruselas y que el anterior gobierno central complementaba con un reglamento, "no se corresponden con la realidad del sector y perjudican el futuro de la flota". En ese sentido, el sindicato ha explicado que "no han tenido en cuenta una propuesta real para establecer el rendimiento máximo sostenible y adecuar la capacidad de pesca de los barcos a partir de los datos del periodo de referencia entre 2012-2016.

De ese modo, la flota de arrastre se ha reducido en un 35 por ciento en los últimos doce años, pasando de los 921 buques que existían en 2005 a los 599 actuales, es decir, se han desguazado 322 buques de arrastre".En opinión de CCOO, "las limitaciones para faenar entre 170 y 180 días harían que las embarcaciones dejaran de ser rentables, por lo que considera necesario que la actividad pesquera se ejerza como mínimo entre 190 y 210 días al año".

CCOO ha pedido al nuevo Ejecutivo que la norma no perjudique este sector en Andalucía y que la misma contemple un enfoque más equilibrado fundamentado en el pilar económico, social y medioambiental. "La pesca no tiene la misma lógica económica de productividad que los demás sectores y no resulta siempre fácil optimizar la explotación de los recursos aplicando el método de la reducción máxima de los costes de explotación cuando las capturas en el Mediterráneo son aleatorias y multiespecíficas".

Asimismo, el sindicato recuerda la importancia de la pesca en las regiones interesadas "mucho mayor que la contribución del sector al PIB", y que esta debe verse como una actividad suministradora de empleos directos e indirectos, "en condiciones de asegurar ingresos decentes a sus trabajadores y trabajadoras y de estructurar el tejido económico de las comunidades costeras en regiones donde las posibilidades de empleo son limitadas".

Ante ello, el sindicato ha pedido que los borradores de los reglamentos se acompañen de un estudio de impacto Socio-Económico porque si garantizar el futuro de la pesca "es y debe seguir siendo un objetivo estratégico importante de la Unión Europea", la presencia del aspectosocial ha de ser prioritaria, por una parte porque debe contemplar la protección del empleo y, por otra parte, las condiciones de trabajo y de seguridad.

FIRMA MANIFIESTO

CCOO ha explicado que va a firmar el Manifiesto en defensa de la pesca de arrastre sostenible en el Mediterráneo 'Depam' y trasladará su documento de posición al portavoz de la plataforma, a la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, a la secretaria general de Pesca y también a los grupos políticos del PSOE, PP, Unidos Podemos y de Cs.

"Realizamos un llamamiento a la sociedad para que muestre su apoyo y firmen el Manifiesto al arrastre por entender que los planes de Europa y el Gobierno pueden llevar a sector a la ruina. La flota de arrastre española tiene unas capturas en 2017 de 8.776 toneladas, 75 por ciento del total del Mediterráneo faenando 2.423 buques españoles, de los cuales 599 son de arrastre, la mayoría menores de 24 metros, que dan empleo a 2.425 tripulantes", ha advertido el sindicato.