Del Olmo dice que Montero conoce bien la infrafinanciación de las CCAA y ve el "momento oportuno" para cerrar el modelo

6/06/2018 - 13:29

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, se ha mostrado convencida de que la futura nueva ministra de Hacienda, la socialista María Jesús Montero, conoce "bien" los problemas de financiación de las comunidades autónomas por su experiencia hasta ahora como consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía.

VALLADOLID, 6 (EUROPA PRESS)

"Sabe exactamente que estamos infrafinanciadas", ha aseverado Del Olmo quien no ha dudado al afirmar que la "principal tarea" de la nueva ministra de Hacienda será reformar el actual modelo de financiación autonómica para resolver "de manera rápida" los principales problemas de las comunidades.

"Es el momento oportuno", ha reiterado la consejera castellanoleonesa en ese deseo personal de que cerrar un "modelo suficiente" para las comunidades autónomas se convierta en la "principal tarea" de la nueva ministra con la que ha coincidido en diversos foros y reuniones de trabajo, como el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). "Espero no tenerla que recordar su postura", ha advertido al respecto para recordar que las comunidades, incluidas Andalucía, tienen "reivindicaciones comunes", como esas críticas a la infrafinanciación y a que los objetivos de déficit se repartan a favor del Gobierno.

Respecto a la futura titular del Ministerio de Economía, Nadia Calviño, hasta ahora directora general de la Comisión Europea, ha aclarado que no la conoce personalmente pero, al igual que ha hecho con el resto de los ministros, ha expresado su más sincero deseo de suerte, responsabilidad y acierto por el bien de España y de los españoles.

En su opinión, una de las "ventajas" que supone la elección de la nueva ministra es que conoce bien el presupuesto de la Comisión Europea por lo que podrá negociar la situación de España con mejor conocimiento de causa respecto al anunciado recorte de la PAC --Calviño deja el cargo cuando empieza la negociación entre los países del marco financiero plurianual para 2021-2027 elaborado por sus servicios, el primero "post-brexit".

Pilar del Olmo ha expresado su "deseo" de que ese recorte no se produzca ya que "los intereses de España, son los que son". "Es muy importante que sea una ministra de prestigio para que pueda negociar y no perder ni un solo euro de la PAC", ha concluido la consejera de Economía y Hacienda quien ha reconocido también que España no salía mal parada en el reparto de los fondos estructurales.

La consejera de Economía y Hacienda ha explicado que tras felicitar al nuevo equipo de Pedro Sánchez pedirá una reunión con cada uno de los miembros con los que tendrá que trabajar en materias en común, como la financiación o la energía.