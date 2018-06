Madrid. carmena garantiza la seguridad en los eventos multitudinarios pese al conflicto laboral en la policía municipal

6/06/2018 - 13:16

MADRID, 06 (SERVIMEDIA)

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, afirmó este miércoles que la seguridad en próximos eventos multitudinarios que se celebren en la ciudad de Madrid está "totalmente garantizada" a pesar de la denuncia de los agentes de la Policía Municipal, que demandan mayor número de policías para cubrir estos acontecimientos.

Así lo aseguró tras la reunión del Consejo y Junta Local de Seguridad de Madrid, muy probablemente la última en la que participará la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, que con toda seguridad será relevada por el nuevo Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez.

La alcaldesa de la capital comentó que en el caso de que finalmente se instalen pantallas gigantes para que los aficionados puedan seguir los partidos del Mundial de fútbol, que comienza en apenas 10 días en Rusia, la seguridad "estará totalmente garantizada".

En las últimas semanas, los agentes de la Policía Municipal se han quejado ante el Ayuntamiento que dirige Carmena para demandar un mayor número de efectivos, tras negociaciones y peticiones de incremento de la plantilla, para poder garantizar la seguridad en próximos eventos, como el 'MadCool' o la celebración del 'Orgullo'.

CRÍTICAS DE CIUDADANOS

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, señaló que hay un conflicto "no buscado por la Policía Municipal", cuyos miembros, además, "han hecho todo lo posible para evitar esta situación".

En este sentido, lamentó que se han topado con un Gobierno "que no defiende a sus trabajadores" y tildó las propuestas del consistorio de "ridículas e inaceptables", porque todos los sindicatos han rechazado las propuestas del Ayuntamiento.

Por ello, Villacís aseguró que la Policía "se siente ninguneada, rechazada y siente que el Gobierno no reconoce su labor, porque les han dejado vendidos y solo les denigran". Ante este conflicto, expresó todo su apoyo a los agentes.

COMPROMETIDA LA SEGURIDAD

La portavoz de Ciudadanos en el Consistorio madrileño criticó al delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, quien dijo que "quien vea comprometida la seguridad en grandes eventos es porque es partidista".

Ante estas palabras, Villacís señaló que "no sabe leer la realidad, porque la Policía Municipal no es de ningún partido y los agentes simplemente velan por la seguridad de los ciudadanos", y añadió que "han sido los propios agentes los que se han quejado y ven que no hay seguridad".

Por ello, continuó, "tenemos motivos para creerles en que hay posibilidad de que haya problemas de seguridad en grandes eventos". En este sentido, lamentó que para cubrir el Maratón de Madrid o la Carrera de la Mujer "hubo que suspender libranzas de muchos agentes, sin pensar en la concliación familiar y laboral".

Por ello, recalcó el apoyo de Ciudadanos a los agentes de la Policía Municipal de Madrid, a los que "no vamos a cesar en apoyarles en sus demandas de seguridad y respeto".

(SERVIMEDIA)

06-JUN-18

DSB/caa