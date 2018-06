Bernabé se despide elogiando la "ejemplaridad" de los agentes encargados de vigilar las vías del tren

6/06/2018 - 13:48

El delegado del Gobierno, Francisco Bernabé, ha tenido palabras de reconocimiento para los agentes que han vigilado las vías del tren durante todo este tiempo. "Lo quiero hacer con el corazón, por la ejemplaridad que han mostrado, por la defensa del estado de derecho y el interés general, porque no se puede atentar contra el patrimonio público, ni contra las personas y los trabajadores de las obras".

MURCIA, 6 (EUROPA PRESS)

Bernabé ha hecho estas declaraciones durante el acto de entrega de condecoraciones de la Orden de Isabel la Católica y de la Orden del Mérito Civil, concedidas por el Gobierno de España en 2017 a miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.

En concreto, han sido condecorados con la Encomienda de la Orden de Isabel la Católica el jefe regional de Operaciones de la Jefatura Superior de Policía de Murcia, Alfonso Navarro; y el inspector jefe de Policía, Ángel Domingo.

Asimismo, han recibido la Cruz Oficial de la Orden del Mérito Civil el capitán de la Guardia Civil, Antonio Munuera; la Cruz de la Orden del Mérito Civil la funcionaria de Administración de la Guardia Civil, Mercedes Franco, y el brigada, Juan Francisco Molina, y la Cruz de Plata de la Orden del Mérito Civil, el oficial de Policía Antonio Vidal.

Al término del acto, el delegado del Gobierno ha dirigido a los distinguidos con las condecoraciones palabras de felicitación y de agradecimiento por la labor desarrollada a lo largo de su carrera profesional.

Bernabé ha aprovechado su último acto público como responsable de la Delegación del Gobierno de España en la Región de Murcia para rendir un homenaje a la Policía Nacional y a la Guardia Civil.

El delegado ha subrayado que los distinguidos lo han sido por "un Gobierno de España, que yo represento, el ya saliente, porque sus trayectorias, sus actos, su trabajo así les ha hecho acreedores", para añadir que "España se siente orgullosa de tener servidores públicos tan excepcionales como ustedes".

"Sin seguridad no hay libertad y sin libertad no hay democracia, y de ahí la grandeza de la labor que realizan los policías nacionales y los guardias civiles en nuestro país", ha subrayado.

Asimismo, les ha animado a "seguir siendo ejemplo para sus compañeros, a seguir buscando la excelencia, porque ese es el camino, el lema de dos cuerpo excepcionales como son la Policía Nacional y la Guardia Civil", ha dicho.

"Me voy tremendamente orgulloso del trabajo que han hecho ustedes durante estos siete meses en los que he sido delegado del Gobierno" y ha añadido que "no cabría una sociedad moderna y avanzada, no cabría un estado de derecho sin la excepcional labor que realizan ambos cuerpos en sus respectivas competencias".

España puede estar tranquila, ha indicado el Bernabé, "habrá vaivenes políticos, pero el orden y la seguridad están garantizados con todos ustedes".

Bernabé ha querido que sus últimas palabras como delegado del Gobierno "sean de gratitud" a la sociedad murciana "por la que me he sentido querido y arropado", a los más de 18.000 empleados públicos del Estado en la Región de Murcia, y a los representantes de los medios de comunicación.