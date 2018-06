La oposición exige una junta de portavoces urgente tras esgrimir Santalices un informe jurídico sobre la Gürtel

6/06/2018 - 14:03

Todos los grupos de la oposición --En Marea, PSdeG y BNG-- ha registrado una petición "urgente" para que el presidente de la Cámara, Miguel Santalices, reúna a la junta de portavoces después de esgrimir que cuenta con un informe de los servicios jurídicos que él mismo pidió para moderar el debate a propósito de la sentencia de la Gürtel.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 (EUROPA PRESS)

Durante la sesión de control al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Cámara llamó al orden a la portavoz del BNG, Ana Pontón, por decir que el PP estaba "condenado por corrupción" en la primera de las sentencias de la Gürtel.

De este modo, Santalices intervino para asegurar que no iba a "consentir" que hubiese "inexactitudes" sobre el fallo judicial y, de hecho, aseguró que cuenta con un informe de los servicios jurídicos de la Cámara sobre esta cuestión.

"Tengo un informe jurídico en el que me dice determinadas expresiones que no se deben consentir y que debo llamar al orden", ha manifestado Santalices, quien subrayó que era una "petición personal" a los letrados. "En otros parlamentos cesan a los letrados, por no decir que los 'chimpan'", agregó a la petición del portavoz socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga, de que diese a conocer el informe.

Los grupos pidieron ese informe sobre el que Santalices aseguró que se apoyaba para moderar el debate plenario. En su ausencia, cualquier otro miembro de la Mesa de la Cámara puede asumir la moderación del debate, si bien como tal la sentencia de la Gürtel figuraba específicamente solo en las preguntas al presidente de la Xunta.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)