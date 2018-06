Economía.- Educación.- Más de 800 alumnos presentan sus proyectos en la Feria de Emprendimiento

6/06/2018 - 14:04

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido este miércoles a más de 800 escolares de la capital y de la provincia en la Feria de Emprendimiento --iniciativa impulsada por Andalucía Emprende, dependiente de la Consejería de Economía y Conocimiento, con la colaboración de la Consejería de Educación--, actividad en la que han mostrado su capacidad para emprender y poner en marcha proyectos empresariales.

CÓRDOBA, 6 (EUROPA PRESS)

El encuentro ha sido inaugurado por la delegada de Empleo y Protección Civil de la institución provincial, Dolores Amo, junto los delegados territoriales de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y de Educación de la Junta, Manuel Carmona y Antonio José López, respectivamente, y la teniente de alcalde de Fomento del Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Córdoba, María del Mar Téllez.

En declaraciones a los periodistas, Amo ha resaltado que esta iniciativa, impulsada desde el año 2008 por la Consejería de Empleo y Educación, se enmarca en la línea de fomento del emprendimiento desarrollada desde la Delegación de Empleo de la institución provincial.

Según la diputada provincial, "su objetivo es mostrar esa labor de emprendimiento, ese germen, en la línea de colaboración con otras iniciativas como la Feria del Empleo, la gymkhana del autoempleo con la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) o la línea mantenida con la Universidad de Córdoba (UCO) y Fundecor buscando que el emprendimiento sea una de las bases sobre las que pivote la búsqueda de empleo cuando se accede al mercado laboral".

Igualmente, Dolores Amo ha recordado que "con esta feria se culmina un proyecto realizado por alumnos de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de centros de Córdoba capital y de la provincia y en ella exponen el trabajo que han ido desarrollando".

Por su parte, el delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Manuel Carmona, ha explicado que "esta Feria de Emprendimiento se enmarca en el Plan de Fomento de la Cultura Emprendedora y se hace con la colaboración de Educación, porque el papel de los docentes es fundamental en el desarrollo de estos proyectos en los que, asistidos por técnicos de Andalucía Emprende, favorecen la inmersión de los alumnos en la cultura emprendedora, que tanto necesita nuestra tierra".

Carmona ha abundado en la importancia de esta iniciativa que "les permite elaborar proyectos reales, desde la fase de constitución de empresa, elaboración de los estatutos y designación de los órganos. De alguna manera les demostramos esa salida profesionales que hay en el ámbito del emprendimiento".

Entretanto, el responsable de Educación, Antonio José López, ha detallado que "participan 28 centros con 29 proyectos que tratan de poner en valor la cultura del emprendimiento y sus características, entre ellas el compromiso, la innovación y la creatividad, que se ponen en práctica desde pequeños en la escuela".

Por último, la teniente de alcalde de Fomento del Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Córdoba, María del Mar Téllez, ha felicitado a los docentes por su trabajo y ha insistido en que "es necesario que las instituciones apoyemos la cultura emprendedora y a los estudiantes para que sus ideas puedan plasmarse en un proyecto que puede ser real y es interesante para su futuro personal, profesional y también de la ciudad".

Las ferias de emprendimiento son encuentros de todos los estudiantes de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional que han participado en el programa 'Innicia' durante el curso escolar. En esta feria, que se ha desarrollado a la vez en el resto de provincias andaluzas, han participado 28 centros con 29 proyectos de emprendimiento y casi 800 escolares cordobeses.

Como novedad, en esta edición, se ha contado con una zona expositiva donde los estudiantes han explicado sus proyectos emprendedores, distribuidos según su temática, en los siguientes córners: Tecnología Creativa, para proyectos de tecnología y robótica; Empresa, centrado en bienes tangibles para su venta; y Medio Ambiente, proyectos relacionados con la conservación, el cuidado, la protección, la puesta en valor y el mantenimiento de los recursos medioambientales.

Asimismo, ha habido un espacio para Cambio Social, en el que se han dado cita iniciativas que buscan dar soluciones a las necesidades de colectivos vulnerables, campañas de publicidad, mejoras de parques u ONG, entre otras.

Además, este año ha tenido lugar en el marco de esta feria la primera edición del concurso de video-experiencias 'Innicia' 2018 'Show what you do', con el que se ha reconocido y distinguido el esfuerzo innovador que el profesorado y el alumnado realizan en el ámbito escolar para el fomento y el desarrollo de habilidades emprendedoras.