El alpinista Carlos Soria, tranquilo tras no encumbrar el Dhaulagiri, quiere intentarlo de nuevo en septiembre

6/06/2018 - 14:09

El alpinista Carlos Soria ha asegurado este miércoles que está tranquilo tras no haber llegado a la cima del Dhaulagiri, en Nepal, durante su expedición el pasado mes de mayo y ha anunciado que le gustaría intentarlo de nuevo a principios de septiembre.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Así lo ha explicado el alpinista de 79 años durante una conferencia que ha impartido ante los trabajadores de la Feria de Madrid para celebrar la Global Exhibitions Day 2018.

El Dhaulagiri, que se encuentra a 8.167 metros de altitud, es una de las dos últimas cimas que le faltan al alpinista para lograr el reto personal de alcanzar las 14 montañas más altas de la Tierra. A finales de mayo, Soria y su equipo de la 'Expedición Ifema Dhaulagiri' regresaron de Katmandú tras 20 días en los que intentaron sin éxito alcanzar la cumbre de la montaña.

Ante esta situación, Soria ha afirmado que lo afronta con "mucha tranquilidad" y que el volver a intentarlo "no se trata de una cabezonería" y sabe que puede lograr alcanzar la cima. "Si yo viese que no he subido porque no puedo no volvería, pero me gustaría volver", ha agregado el alpinista, que ha asegurado que el Dhaulagiri es la montaña que más se le ha resistido.

En este sentido, ha explicado que quiere mucho a esta montaña pero que les trata "muy mal" porque les estropea las cuerdas, las tiendas de campaña y hay mucho viento, aunque ha reconocido que nunca ha vuelto "desesperado" pero sí "encantado".

REPETIR EN SEPTIEMBRE

En septiembre, el alpinista tiene pensado volver a esta montaña o al Shisha Pangma "aunque sí salen las cosas" prefiere el Dhaulagiri. Además, ha asegurado que le "apetece muchísimo" su proyecto de alcanzar estas 14 montañas.

Por otra parte, el alpinista ha explicado que no sufre "demasiado" buscando financiación y ha criticado que desde una gran empresa española le dijeron en una ocasión que sí le financiaban y, a los tres días, cambiaron de opinión.

Al ser preguntado por el factor más importante para lograr sus objetivos, Soria ha destacado que lo que más influye es "estar convencido de que lo que haces lo estás haciendo porque lo quieres hacer". "La cabeza es el músculo más importante de todo el cuerpo y el hacer las cosas bien", ha añadido.

Durante su conferencia, el alpinista ha recorrido su vida en este deporte desde que comenzó con 14 años con su amigo Miguel Riaño en la Pedriza hasta la última expedición a la montaña nepalí. Entre los momentos más destacados, ha recordado su expedición en 1968 al monte ruso Elbrús, la de 1971 al McKinley en Alaska o la primera en el Himalaya en 1973. Además, ha rememorado las subidas con su familia y a las personas más importantes que le han acompañado en su carrera como alpinista. Para Soria, la montaña "no es solamente llegar a la cumbre sino involucrarte y convivir con la gente".

GLOBAL EXHIBITIONS DAY 2018

La conferencia de Carlos Soria se enmarca en el Día Internacional de las Ferias que se celebra este miércoles. Para el presidente de Ifema, Clemente González, se está reconociendo la actividad del sector de las ferias y su aportación a la economía mundial.

En este sentido, ha destacado que al año se celebran 31.000 ferias en el mundo que generan un total de 98.000 millones de euros anuales de riqueza y estimulan el avance de la sociedad. En cuanto a España, González ha detallado que el país acoge más de 400 ferias al año y más de 100 de ellas en Ifema. En concreto, este año esperan acoger a más de 33.000 empresas y 3,5 millones de visitantes.

Entre otras, Ifema lanza la Feria de las Montañas, el Clima y el Turismo Sostenible EXPOTURAL, que se celebrará del 1 al 4 de noviembre con Nepal como el país invitado y Carlos Soria como Embajador.