Almeida disiente de aznar y le reprocha que "ayer no era el día" para decir lo que dijo

6/06/2018 - 13:57

MADRID, 06 (SERVIMEDIA)

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, manifestó este miércoles que no está "de acuerdo" con el expresidente del Gobierno José María Aznar cuando ayer llamó a recomponer el centro-derecha español, porque además "ayer no era el día", pocas horas después de que el presidente del PP, Mariano Rajoy, anunciara que dejará el cargo.

Almeida hizo estas declaraciones a los medios de comunicación en la Casa de la Villa, donde hoy se reunió el Consejo y Junta de Seguridad Local de Madrid y al término de la reunión se le preguntó por las palabras del expresidente del Gobierno, quien llegó a ofrecerse a colaborar en esa recomposición del centro-derecha español aunque sin ocupar cargo alguno

"No estoy de acuerdo con Aznar", contestó con rotundidad, antes de añadir: "Me parece que no era ayer el día para hacer ese ofrecimiento, era para dar las gracias a Mariano Rajoy". Para Almeida, "las palabras de Aznar, desde el punto de vista temporal, no eran las más adecuadas".

Por último, el portavoz municipal recordó que Aznar apuntó ayer que ya no está comprometido con el PP y le pidió que deje actuar a los que sí lo están. "Los que sí estamos comprometidos tenemos un congreso extraordinario en el que elegiremos a nuestro presidente y lucharemos por mantener al PP como primer partido nacional", manifestó.

