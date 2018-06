Company: "No tenemos REB porque Armengol no ha querido y ahora es una incógnita saber si lo tendremos"

6/06/2018 - 14:15

El presidente del PP de Baleares, Biel Company, ha manifestado este miércoles que Baleares no tienen un régimen especial (REB) porque la presidenta del Govern, Francina Armengol, "no ha querido" y, tal como ha dicho, "ahora es una incógnita saber si lo tendremos o no".

PALMA DE MALLORCA, 6 (EUROPA PRESS)

Company se ha manifestado así por el hecho de que la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como consejera andaluza, se haya opuesto al sistema diferenciado para cada comunidad que defiende Baleares.

En declaraciones a 'Es Radio 97.1', Company ha señalado que la presidenta del Govern "podrá ahora demostrar su influencia y si es capaz de pelear por los intereses de Baleares en Madrid".

A pesar de esto, se ha mostrado "escéptico" en este sentido porque "la señora Armengol ha dado tantos bandazos que su credibilidad en Madrid y dentro del PSOE es limitada y eso puede perjudicar a Baleares".

Por otro lado, el líder del PP balear ha asegurado que ahora "se abre una etapa de renovación en el PP que debemos aprovechar para salir más fuertes para afrontar las elecciones de 2019".

Según ha dicho, es "un reto" que hay que encarar "cambiando la manera de hacer política" ya que cree que "el objetivo no es que le vaya mal a otros partidos, sino hacer las cosas bien para que le vaya bien al PP balear".

Company también ha precisado que actualmente "no hay ningún candidato oficial para sustituir a Mariano Rajoy" al frente del PP si bien ha reconocido que "Alberto Núñez Feijóo reúne grandes condiciones para ser el nuevo presidente si él quisiera dar el paso".