Ayuntamiento dice que sigue negociando el convenio de Policía y "garantiza la seguridad" de los próximos eventos

6/06/2018 - 14:22

MADRID, 6 EUROPA PRESS La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el concejal delegado de Seguridad en el Ayuntamiento, Javier Barbero, han afirmado este miércoles que siguen negociando con los sindicatos el nuevo convenio de la Policía Municipal al tiempo que han garantizado la seguridad en la capital ante próximos eventos como el Mundial de fútbol y el Orgullo.

En la rueda de prensa posterior a la Junta y Consejo de Seguridad Local de Madrid, Barbero ha dicho que ayer hicieron una propuesta a los sindicatos, que fue rechazada, "dentro de las muchas que se han ido haciendo a la parte sindical sobre el futuro convenio". "Nuestra actitud sigue abierta y creemos que es una buena propuesta en términos económicos, jornadas y horarios", ha agregado.

"Les explique ayer a los sindicatos que nuestros ejes desde el Ayuntamiento es que los servicios públicos se den de manera adecuada, que haya eficiencia económica y con condiciones laborales dignas y positivas para los funcionarios. Las dos partes estamos haciendo concesiones y yo creo que llegaremos a un acuerdo y seguiremos hablando", ha confiado el edil.

Javier Barbero ha criticado el "alarmismo" generado por algunos sectores por "temas políticos" sobre la seguridad en los próximos eventos de la capital y ha destacado que la Policía Municipal va a continuar con la "gestión como siempre" y las "medidas adecuadas y técnicas correctas, que es la manera que tiene de trabajar la Policía Municipal con un rigor excelente".

En la misma línea, Manuela Carmena ha manifestado que "no hay problemas y no hay preocupación a nivel de seguridad", por lo que pueden "garantizar la seguridad" si por ejemplo se decide instalar pantallas en las calles para seguir el mundial de fútbol. "No hay ningún riesgo y ningún miedo. Se hizo en el pasado en momentos más difíciles que ahora. Tenemos efectivos suficientes para garantizar la seguridad y no hay base para actitudes alarmistas", ha puntualizado.

La regidora matritense también ha indicado que están "en los últimos esfuerzos" para sacar adelante el nuevo convenio de Policía Municipal y sobre el desalojo de la casa okupada de titularidad municipal 'La Ingobernable' ha dicho que "siguen en marcha con el procedimiento y seguirán aplicándolo". A otra pregunta de los periodistas sobre la instalación de las cámaras de seguridad en Tetuán y Vallecas, el concejal de Seguridad ha precisado que "siguen sus tramites administrativos".