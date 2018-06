Les Corts instan a Educación a acabar con los barracones y ejecutar el presupuesto para construir y reformar centros

6/06/2018 - 14:27

El pleno de Les Corts Valencianes han aprobado por unanimidad instar a la Conselleria de Educación solucionar las deficiencias de los colegios públicos y suprimir las aulas prefabricadas "paulatinamente", así como a ejecutar "la totalidad del presupuesto de la Generalitat de las inversiones previstas para nuevas construcciones y adecuaciones de centros educativos en la Comunitat".

VALÈNCIA, 6 (EUROPA PRESS)

Asimismo, la proposición no de ley, presentada por Cs, reclama asegurar unas condiciones termohigrométricas óptimas en todos los centros educativos públicos con nuevos equipos de climatización y revisando los equipos existentes, así como subsanar cualquier circunstancia que "ponga en riesgo térmico y conlleve un peligro para la salud de la comunidad educativa".

También incide en la necesidad de adaptar los centros para que integren técnicas novedosas que permitan a los alumnos "explorar nuevas posibilidades y potencien sus conocimientos", así como dotar los centros de nuevas tecnologías para que los escolares "puedan conocer, familiarizarse y aprender en el entorno de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), de modo que se estudie en un entorno que integre tanto libros de papel como herramientas tecnológicas".

Durante el debate parlamentario, la diputada de Cs Mercedes Ventura ha defendido que su propuesta busca "favorecer la calidad educativa de los valencianos" que "no ofrece este gobierno del cambio".

En este sentido, ha recriminado al Consell el "incumplimiento de sus promesas" ya que ha señalado que la realidad es que "la Comunitat sigue inundada de barracones" con 1.827 unidades en aulas prefabricadas a fecha mayo, por lo que ha instado al ejecutivo de Ximo Puig a q la eliminación de los barracones sea "un compromiso real y no sea de titular".

Desde Podem, Antonio Montiel ha considerado que la iniciativa "mezcla varios conceptos" como son la educación tecnológica, los barracones y la climatización en las aulas, pero se ha mostrado a favor de ella al entender que "está cargada de buenas intenciones". "Queremos acabar con los barracones en el paisaje educativo de esta comunidad", ha reivindicado.

Montiel ha remarcado que Podem ha insistido muchas veces en la necesidad de acabar con los barracones porque "duelen" y ha recriminado al Consell que haya tardado dos años en darse cuenta de que los recursos en la administración no eran suficientes y era necesario un mecanismo como ha sido el 'Plan Edificant' para agilizar la construcción y adecuación de los centros educativos. "Esto nos parece chocante", ha indicado.

Por su parte, la diputada de Compromís Mariam Campello ha manifestado que votar en contra de esta iniciativa es una "incoherencia" respecto a lo que está haciendo la Conselleria y ha defendido que si ahora se construyen aulas prefabricadas es para que los niños vayan a clase mientras se llevan a cabo las obras en sus colegios.

"¿Qué quiere que pongamos a los niños a dar clase en la fosa de la obra?", se ha preguntado para admitir que se les gustaría que el proceso fuera "más rápido", pero ha subrayado que ningún alumno escolarizado en 2015 en barracones acabará su etapa escolar en aula prefabricada.

Ana Besalduch del PSPV ha destacado el esfuerzo del Botànic para mejorar las infraestructuras educativas en la Comunitat como, a su juicio, demuestra el hecho de que se haya contrato a 34 personas más y se ha puesto en marcha el 'Plan Edificant' que ha recibido 941 solicitudes de centros educativos para realizar algún tipo de actuación.Además, ha destacado que de los 25 centros educativos que había íntegramente en barracones, al final de la legislatura estarán acabados o en obras.

PP: "NO SE ESTÁN CONSTRUYENDO COLEGIOS"

Finalmente, Beatriz Gascó del PP ha considerado que para el Gobierno de Puig y Oltra la eliminación de barracones no es una prioridad porque "no se están construyendo colegios" y, en este sentido, ha criticado que de los 17 centros educativos que ya hay construidos en esta legislatura únicamente 2 son del actual ejecutivo porque los otros 15 los dejó preparados el PP. "El conseller Vicent Marzà ha hecho dos colegios en tres años", ha reprobado para acusar el gobierno de no cumplir con sus compromisos y de delegar sus funciones en los alcaldes con el 'Plan Edificant'.

Además, ha recriminado a Educación que no ejecute su presupuesto ya que ha indicado que en 2016 en Primaria "dejaron de gastarse 46 millones y en Secundaria 21 millones", mientras que en 2017 la cifra en Primaria de millones sin ejecutar ha sido de "62 y de 35 millones en Secundaria", lo que supone más de 160 millones de euros sin gastarse. "El problema no es de dinero, sino que no pegan un palo al agua", ha considerado.