Economía.-Educación.-Cerca de 300 estudiantes muestran proyectos empresariales en la Feria del Emprendimiento

Cerca de 300 estudiantes muestran proyectos empresariales en la Feria del Emprendimiento

6/06/2018 - 14:31

La décima edición de la Feria de Emprendimiento, organizada por Andalucía Emprende y la Consejería de Educación, ha congregado este miércoles en el Pabellón de Deportes de Viator (Almería) a cerca de 300 estudiantes y docentes de 15 colegios e institutos de toda la provincia para mostrar los proyectos emprendedores que han puesto en marcha durante el curso 2017-2018 en el marco del Programa Innicia.

ALMERÍA, 6 (EUROPA PRESS)

El delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Miguel Ángel Tortosa López, y la delegada de Educación, Francisca Fernández Ortega, han inaugurado la Feria de Emprendimiento junto al alcalde de Viator, Manuel Jesús Malpica, y visitado los distintos stands en los que han conocido algunos proyectos de emprendimiento participantes, como los de elaboración de artículos artesanales con materiales reciclados, tecnología aplicada a la robótica o autonomía e integración de alumnado con discapacidad a través de la creación artística.

Esta iniciativa, impulsada por la Junta de Andalucía, en el marco del Plan para el Fomento de la Cultura Emprendedora en el Sistema Educativo Público de Andalucía, tiene como objetivo acercar el mundo de la empresa al aula e inculcar el desarrollo de habilidades emprendedoras en estudiantes de todas las edades, mediante formación teórica y práctica en materia empresarial.

Desde el año 2009, 4.731 estudiantes de 163 centros educativos almerienses han participado en las Ferias de Emprendimiento y más de 50.500 alumnos y alumnas de todos los niveles educativos, desde primaria hasta la Universidad, en la provincia han formado parte de los programas de fomento del emprendimiento en las aulas que Andalucía Emprende ha desarrollado con la colaboración de la Consejería de Educación.

Miguel Ángel Tortosa ha recordado que estas acciones, enmarcadas en el Programa Innicia, "transmiten a nuestros jóvenes valores que les sirven para emprender, pero también para la vida, como la innovación, la creatividad, la responsabilidad, el liderazgo, la capacidad de comunicar, planificar y negociar o el trabajo en equipo".

Tortosa López también ha destacado el carácter emprendedor de Almería y la juventud de sus emprendedores ya que según el Barómetro Emprendedor de Andalucía el 51 por ciento tiene menos de 35 años, el 41 por ciento en Andalucía, así como su capacidad generadora de empleo dado que el 34 por ciento tiene de dos a cinco empleados, frente al 32 por cientoandaluz).

Asimismo, ha puesto a disposición de los asistentes la red de herramientas de apoyo a la creación, consolidación y crecimiento empresarial de la Junta, "con los Centros Andaluces de Emprendimiento (CADEs) de la provincia, la Agencia IDEA o Extenda, para que nuestro tejido productivo sea más competitivo y dinámico".

Francisca Fernández, delegada de Educación, ha señalado que la Feria de Emprendimiento "es un escaparate para que nuestro alumnado y sus docentes muestren el trabajo desarrollado en el programa Innicia de fomento del emprendimiento en su triple dimensión personal, social y productiva".

"Los valores que adquieren nuestros estudiantes les ayudan a tener éxito en el ámbito educativo, personal y en su papel como miembros de esta sociedad. Cada vez son más los centros y estudiantes que participan en Innicia, que este año ha permitido el desarrollo de 31 proyectos emprendedores", ha remarcado.

La feria cuenta con un área de conocimiento en la que se han desarrollado ponencias motivadoras sobre emprendimiento y la primera edición del concurso de videoexperiencias 'Show what you do', con el que se reconoce el esfuerzo innovador que el profesorado y el alumnado realizan en el ámbito escolar para el fomento y el desarrollo de habilidades emprendedoras.

También cuenta con un área expositiva compuesta por cuatro rincones temáticos: tecnología creativa (proyectos TIC y de robótica), empresa (proyectos centrados en bienes manufacturados), medio ambiente (relacionados con la conservación, cuidado, protección y puesta en valor de los recursos naturales) y cambio social (proyectos que buscan respuesta a necesidades de colectivos vulnerables y problemas sociales).