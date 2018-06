Más de un millar de estudiantes de la provincia exponen sus proyectos y su talento en la Feria de Emprendimiento

6/06/2018 - 14:30

Un total de 1.242 alumnos de la provincia de Jaén --de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional-- exponen su talento y sus proyectos de empresa en la Feria de Emprendimiento de la Junta, que se desarrolla en Torredelcampo (Jaén).

TORREDELCAMPO (JAÉN), 6 (EUROPA PRESS)

En el Parque Municipal Blas Fernández se dan a conocer los 41 proyectos en los que han trabajado 41 centros durante todo el curso escolar, a través del programa Innicia, impulsado por la Junta de Andalucía (Andalucía Emprende y Educación), en el marco del Plan para el Fomento de la Cultura Emprendedora en el Sistema Educativo Público de Andalucía.

Las delegadas territoriales de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, María Paz del Moral, y de Educación, Yolanda Caballero, han visitado este foro, junto con la alcaldesa, Francisca Medina, y el diputado provincial de Empleo, Manuel Hueso.

Del Moral ha destacado la consolidación de esta iniciativa, que se celebra hoy en toda la región, que "es ya un referente, que está haciendo que Andalucía sea considerada la comunidad autónoma más emprendedora desde edades tempranas, la más implicada en el desarrollo y el entrenamiento de habilidades emprendedora".

La delegada de Economía ha insistido en la relevancia de este programa para acercar el mundo de la empresa al aula y para inculcar habilidades emprendedoras en estudiantes de todas las edades, mediante formación teórica y práctica empresarial.

Del Moral ha reseñado que han aprendido a poner en marcha un proyecto desde sus cimientos, con el apoyo de sus docentes y de técnicos de Andalucía Emprende. Así, han trabajado la imaginación, creatividad, responsabilidad, organización, identificación de ideas, toma de decisiones, comunicación, trabajo en equipo, entre otros.

Por su parte, Yolanda Caballero ha reseñado que esta actividad cumple ya diez años y ya han participado 8.478 alumnos de 244 centros, que han realizado 421 proyectos de mucha calidad. Caballero ha destacado que "se está haciendo un trabajo muy concienzudo para trabajar la cultura emprendedora de forma transversal en los centros".

Según la delegada de Educación, "esta sensibilidad está calando mucho en el alumnado" y además "están aplicando la innovación y la creatividad a materias hoy imprescindibles, como la protección medioambiental, o la economía social". Según Caballero, "el balance es muy satisfactorio, el profesorado está concienciando al alumnado de que una de las habilidades más importantes es la creatividad, ponerle oído a la imaginación, porque en este mundo en el que se repiten patrones, ya no se quieren series, y es muy importante ser rompedor".

Caballero ha resaltado que esta Feria es "un reconocimiento a la implicación docente en el fomento del emprendimiento, y sobre todo un aplauso y un homenaje al alumnado participante, por su esfuerzo, su trabajo y por poner en valor su talento". La delegada de Educación ha recordado que esta Feria es el colofón final del programa Inicia, a través del cual los estudiantes aprenden, de un modo muy práctico a emprender.

La Feria de Emprendimiento se ha dividido este año en una zona de talleres y conocimiento y otra expositiva. Además, este año también se celebra la primera edición del concurso de video-experiencias Inicia 2018 'Show what you do', que reconoce y distingue el esfuerzo innovador que el profesorado y el alumnado realizan en el ámbito escolar para el fomento y el desarrollo de habilidades emprendedoras.