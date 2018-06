BBVA Research estima que el PIB de Murcia crecerá un 3,3% en 2018 y un 2,6% en 2019

6/06/2018 - 14:37

De cumplirse estas previsiones, la tasa de paro se reduciría hasta el 15,6 por ciento promedio en 2019

MURCIA, 6 (EUROPA PRESS)

BBVA Research prevé que el PIB de Murcia crezca un 3,3 por ciento en 2018 y un 2,6 por ciento en 2019. Así lo indica el Servicio de Estudios de BBVA en su último informe 'Situación Murcia' presentado este miércoles por Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research y Alberto Charro, director de la Territorial Este de BBVA.

De cumplirse estas previsiones, durante 2018 y 2019 se podrían crear unos 30.000 puestos de trabajo durante el horizonte de previsión y la tasa de paro se reduciría hasta el 15,6 por ciento promedio en 2019.

Según expone la entidad, en 2017 la economía de Murcia experimentó un avance del 3,3 por ciento, continuando la tendencia de crecimiento observada en 2016 (3,2%).

Una mejoría que se explica por el buen papel del sector exterior: por un lado, las exportaciones de bienes crecieron a dos dígitos, favorecidas por los productos energéticos. Por el otro, el sector turístico, volvió a batir récords en el número de visitantes y pernoctaciones, enlazando cinco años de crecimiento. "Todo esto permitió una fuerte recuperación del mercado laboral murciano, que fue el más dinámico de la península".

Asimismo, la Región de Murcia aumentó tanto el gasto público como la inversión a lo largo de 2017, y no cumplió con el objetivo del déficit. Sin embargo, el progresivo agotamiento de algunos de los factores que empujaron el gasto de las familias en los últimos años, condujo a una desaceleración del crecimiento del gasto en consumo de los hogares, algo mayor que en el conjunto de España.

Además, la inversión mostró señales mixtas, con un crecimiento de las importaciones de bienes de equipo y con caídas en la construcción no residencial, añade el BBVA.

CRECIMIENTO POSITIVO Y ESTABLE

En cuanto a 2018, los primeros datos disponibles apuntan a que el PIB regional en el primer trimestre podría haber crecido hasta el 0,9% t/t, dos décimas por encima del conjunto nacional, y que lo haga en un 0,7% t/t en el segundo trimestre. De cumplirse el escenario planteado para la economía murciana, la Región completaría seis años con un crecimiento anual promedio del 3,5 por ciento.

Según las previsiones de BBVA Research, la economía murciana avanza favorecida por el entorno exterior, que impulsará las exportaciones. Además, la política monetaria continuará siendo expansiva también durante este bienio y es de prever un proceso de normalización lento, que mantenga los tipos bajos al menos durante todo este periodo.

Sin embargo, otros factores perderán fuerza de forma progresiva y, como consecuencia, el incremento de la demanda interna será menor que en años anteriores. Entre ellos, destacan el menor impulso por la demanda del petróleo o el agotamiento en el recorrido a la baja de los tipos de interés.

Esto afectaría al consumo y al turismo, que podrían comenzar a ralentizarse, en particular el de residentes en España, como consecuencia de la desaceleración de la demanda interna nacional, añade.

A nivel doméstico, el incremento de la incertidumbre relacionada con el entorno político en Cataluña podría afectar negativamente a la economía murciana. Así, BBVA Research ha estimado que una contracción del PIB catalán podría restar entre tres y cuatro décimas al crecimiento del PIB murciano en 2018, ello como consecuencia de una moderada dependencia de la economía catalana.

No obstante, los datos conocidos desde septiembre señalan que la tensión política catalana podría haber tenido, por el momento, un impacto limitado. En este escenario, todavía persisten algunos riesgos para la economía de Murcia.

Por la parte externa, se mantiene la incertidumbre en torno al posible auge de tensiones geopolíticas, o de medidas proteccionistas, que limiten la recuperación del mercado global.

Asimismo, un aumento inesperado o intenso en el coste de financiación y del precio del petróleo, también podría influir en la economía de la región, siendo este último un riesgo al que la región presenta mayor exposición y que podría poner en peligro la competitividad de las exportaciones regionales.

Por la parte interna y tras incumplir el objetivo del déficit en 2017, el ajuste fiscal que Murcia tendrá que hacer en 2018 supone otro elemento de riesgo para la economía. Finalmente, señala que persiste la incertidumbre sobre el resultado del posible proceso de reforma del sistema de financiación autonómica.

Por otro lado, los resultados de la Encuesta BBVA de Actividad Económica concuerdan con una economía murciana que mantiene un crecimiento positivo, con señales de estabilidad en el conjunto de sectores pero sesgos negativos en los relacionados con la inversión en el sector primario y servicios.

30.000 NUEVOS EMPLEOS ENTRE 2018 Y 2019

Si se cumplen las previsiones de crecimiento del PIB del 3,1 por ciento en 2018 y el 2,9 por ciento en 2019, se podrán crear 30.000 empleos en estos dos años. En este contexto, la tasa de paro se reducirá hasta el 15,6 por ciento a finales de 2019, cerca de 8 puntos porcentuales por encima del nivel pre-crisis.

Sin embargo, la recuperación del empleo no se está produciendo por igual en todas zonas de la Región. Mientras que las grandes áreas urbanas capitalinas prácticamente ya han recuperado los niveles de afiliación de comienzos de 2008, las grandes áreas urbanas no capitalinas y las no urbanas aún se encuentran por debajo de dicho nivel.

Para favorecer el crecimiento de la masa salarial, BBVA considera que se necesitan nuevas medidas que incrementen la productividad media del factor trabajo, que aunque evoluciona mejor que otras regiones europeas comparables, presenta margen de mejora.

Y es que, resalta, aunque se hayan superado ya los niveles del PIB per cápita y absoluto previos a la crisis, el empleo en la Región se encontrará todavía por debajo del máximo alcanzado en la anterior época expansiva.

Por ello, BBVA Research advierte que se debe seguir incidiendo en políticas que reduzcan la tasa de paro, la temporalidad y la precariedad en el mercado de trabajo. Además, indica que es necesario que los incrementos de costes laborales vayan acompañados de ganancias en productividad que permitan mantener la competitividad.