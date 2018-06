PSIB defiende que la ministra de Hacienda "conoce la realidad de las CCAA" y Podemos critica sus "recortes" en Andalucía

6/06/2018 - 14:36

El portavoz parlamentario del PSIB, Andreu Alcover, ha defendido este miércoles que la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "conoce la realidad y la problemática de las comunidades autónomas", así como "las consecuencias de la Ley Montoro", mientras que otros grupos parlamentarios han expresado ciertas reservas ante el nombramiento.

PALMA DE MALLORCA, 6 (EUROPA PRESS)

En concreto, PI y Podemos han criticado los "recortes" aplicados por Montero en Andalucía como consejera y Cs ha tildado de "preocupante" su vinculación con un gobierno bajo la "sospecha de los ERE". MÉS per Mallorca ha valorado "con reservas" los nombramientos y MÉS per Menorca ha avisado a Francina Armengol de que estarán vigilantes "para que no renuncie a nada". Finalmente, el PP ha recordado que la nueva ministra está en contra del principio de ordinalidad que defiende el Govern, una cuestión por la que preguntará en el pleno.

