Almeida rechaza las palabras de Aznar y dice que ayer "no era el día" para su ofrecimiento

6/06/2018 - 14:49

MADRID, 6 EUROPA PRESS El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha rechazado este miércoles las palabras del expresidente del Gobierno y del PP Jose Maria Aznar y le ha reprochado que ayer "no era el día" para ofrecerse a "reconstruir" la centroderecha española.

"No estoy de acuerdo con Aznar, no era ayer el día para hacer ese ofrecimiento. Era el día para dar las gracias a Rajoy por el trabajo que había hecho. Sus palabras desde el punto de vista temporal no fueron las más adecuadas. Y lo tengo que decir como militante del PP y como comprometido con su proyecto, porque Aznar ayer dijo que el no estaba comprometido con el Partido Popular. Y los que si estamos comprometidos con su proyecto tenemos ahora un Congreso Extraordinario para elegir presidente y para que el PP siga siendo la primera fuerza nacional", ha agregado Almeida preguntado por los periodistas tras asistir esta mañana a la Junta de Seguridad Local.

El concejal tampoco cree que sea el momento de hablar de candidatos a suceder a Rajoy como líder nacional del PP, ya que "se ha abierto un proceso para ir a un Congreso Extraordinario". Eso sí, ha agradecido su "extraordinario trabajo que ha hecho por España y por el partido".

"Hay que esperar a la nueva dirección y presidente para que se tomen una serie de decisiones. Nosotros estamos en la elaboración de una alternativa al Gobierno de Ahora Madrid en el que haya soluciones', ha concluido.