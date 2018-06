Unicaja.- Sala Unicaja de Conciertos María Cristina, sede de la Academia Galamian a partir del próximo curso

Fundación Unicaja y Fundación Reina Nilsen han acordado este miércoles el traslado de la Academia Galamian a la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina, espacio que a partir del próximo curso se convertirá en la sede de la organización educativa y musical, así como de sus conciertos y actividades paralelas.

MÁLAGA, 6 (EUROPA PRESS)

El acuerdo entre ambas organizaciones ha sido suscrito por el director de Actuaciones Socioculturales de Fundación Unicaja, Rafael Muñoz Zayas, y por el presidente de la Fundación Reina Nilsen, el violinista Jesús Reina, quienes han coincidido en subrayar las nuevas posibilidades que se le abren a la academia, que, gracias a este convenio y a la cesión de la sala, "podrá dar el salto que ambicionaba y convertirse en un proyecto de referencia para la formación musical avanzada".

El apoyo a Fundación Reina Nilsen y a la Academia Galamian obedece al compromiso de Fundación Unicaja con la educación de calidad y la difusión de la música clásica, tanto en lo que respecta al contacto con el público como a su asimilación por parte de jóvenes intérpretes.

Además de la cesión del espacio, Fundación Unicaja colabora con la Fundación Reina Nilsen en el establecimiento conjunto de una línea de ayudas para abaratar los costes de la matrícula, que se reduce en algunos casos hasta el 50 por ciento, y que facilita el ingreso a la academia de alumnos especialmente meritorios o en situaciones económicas desventajosas.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

La Academia Galamian, que cuenta con la implicación de artistas de reputación internacional, contará en el curso 2018-2019, el primero en desarrollarse en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina, con alrededor de 80 alumnos, incluyendo los programas orquestales y de música de cámara. Las pruebas de acceso para este año está previsto que se celebren el 23 de junio para el conjunto de las modalidades.

El proyecto Academia Galamian, fundado por Jesús Reina junto a la concertista Anna Nilsen, incluye en su oferta formativa las especialidades de violín, viola, violonchelo, voz, piano y música de cámara. En su nómina de profesores destaca la presencia, entre otros, del pianista Misha Dacic, el violonchelista Alberto Martos y el violinista Alexander Sitkovetsky.

A su programación lectiva habitual, la academia suma otro tipo de iniciativas, incluidos talleres y clases magistrales a cargo de grandes maestros. De hecho, durante este curso se contará con la participación de músicos de la talla de Asier Polo, Molly Car, Joel Prieto y Josu de Solain.

La dimensión internacional del proyecto se completa asimismo con el apoyo y la implicación de Patinka Kopec, codirectora del programa de Pinchas Zukerman en la Manhattan School of Music, y de John Rockwell, jefe de la sección de crítica de The New York Times, presidentes honoríficos de la academia.