De la Torre confía en negociación en hostelería: "El dialogo es la manera de resolver conflictos y no la huelga"

6/06/2018 - 15:27

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha confiado en que haya capacidad de negociación por ambas partes, patronal y sindicatos, en relación con la negociación del convenio de hostelería y se ha ofrecido para tratar de ayudar y "empiezo hoy y espero que sea útil". De igual modo, ha afirmado que "el dialogo es la manera de resolver los conflictos, no la huelga".

De la Torre, tras ser preguntado por los periodistas por la huelga en el sector hostelero malagueño, pendiente aún de la asamblea de los sindicatos, ha incidido en que "el diálogo creo que hay que agotarlo, que es extenderlo cuanto tiempo sea necesario para ponerse de acuerdo".

En este sentido, ha añadido que "dos personas o grupos de intereses trabajadores y empresa que quieren llegar a acuerdo, al final llegan a él" y ha agregado que "debemos de crear un clima de buen entendimiento en todas las empresas de hotelería y hostelería en la ciudad y provincia, porque es un sector importante y nos importa mucho que en ese sentido haya ese acuerdo siempre".

Por otro lado, también el alcalde de Málaga ha invitado a ambas partes negociadoras a que "trabajen más en la formación, que depende de que tienen la responsabilidad en formación profesional, que es la Junta". A juicio de De la Torre, hay que "tratar de que la formación profesional en hostelería sea en cantidad y en calidad la necesaria para tener siempre desde el punto de vista turístico la mejor oferta en calidad en todos los sentido".

"Eso deben hablar ambas partes también y estoy dando ideas complementarias al convenio en sí mismo", ha concluido el alcalde de Málaga.

CCOO y UGT anunciarán este jueves en rueda de prensa la celebración de huelga en el sector de la hostelería en los meses de julio, agosto y septiembre, debido al bloqueo del convenio y tras no llegar a acuerdos. No obstante, aún no se han concretado los días, ya que se tendrá que llevar a cabo la asamblea conjunta que se va a realizar con los delegados de los dos sindicatos.

Precisamente, este pasado martes tuvo lugar una reunión de la mesa negociadora del convenio colectivo de hostelería de la provincia de Málaga en la que patronal y sindicatos no alcanzaron ningún acuerdo sino todo lo contrario, estando las posturas igual o más distantes.