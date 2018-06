Junta fomenta el talento emprendedor de más de 1.300 estudiantes en la Feria de Emprendimiento

6/06/2018 - 15:33

La Consejería de Economía y Conocimiento, a través de Andalucía Emprende, con la colaboración de la Consejería de Educación, ha celebrado este miércoles las Ferias de Emprendimiento en todas las provincias andaluzas, en las que se han dado cita un total de 6.842 estudiantes andaluces de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, procedentes de más de 200 centros educativos, para exponer los 236 proyectos que han desarrollado durante el curso.

SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS)

De todos ellos, más de 1.300 estudiantes han asistido este miércoles a las inmediaciones de Marqués de Contadero, lugar donde se ha celebrado la Feria de Emprendimiento en la capital hispalense, según ha detallado la Junta andaluza en un comunicado.

La Feria de Emprendimiento de Sevilla ha tenido una participación de más de una treintena de centros educativos y de 37 proyectos emprendedores que se han desarrollado durante el curso dentro del programa Innicia, una iniciativa impulsada por la Junta de Andalucía, que tiene como objetivo acercar el mundo de la empresa al aula e inculcar el desarrollo de habilidades emprendedoras en estudiantes de todas las edades, mediante formación teórica y práctica en materia empresarial.

Esta iniciativa se enmarca en el Plan de Fomento de la Cultura Emprendedora en el Sistema Educativo Público de Andalucía que la Comunidad puso en marcha de manera pionera para dotar a los jóvenes de las herramientas y habilidades necesarias para que desarrollen su potencial emprendedor. Para el Gobierno andaluz el fomento, el acceso, la formación y la ayuda a las personas emprendedoras es "un derecho que debe garantizarse desde la igualdad de oportunidades".

Las autoridades asistentes y público en general han podido recorrer en la capital andaluza la zona expositiva donde los estudiantes sevillanos han expuesto sus proyectos emprendedores, distribuidos según su temática, en diferentes córners, como 'Tecnología Creativa', donde se encuentran los estudiantes de los proyectos emprendedores de 'QR Mémora', 'EcpoFP', 'Diviértete aprendiendo', 'Recicleta' y 'Mi huella en el tiempo', que usan la tecnología y la robótica.

También, se encuentra 'Empresa', para los centrados en bienes tangibles para su venta, como han sido 'Tebaida', 'Emprende-Safa', 'Arenas Emprende' y 'Sopeña's look'; 'Medio Ambiente', donde han participado 'Casa domótica' y 'Lombricultura en el cuesta', relacionados con la conservación, el cuidado, la protección, la puesta en valor y el mantenimiento de los recursos medioambientales; y 'Cambio social', donde han estado ubicados, entre otros, los proyectos de 'Emprendedores para un futuro sostenible' y 'Pamu y guía turística La Mina', que buscan dar soluciones a las necesidades de colectivos vulnerables.

Al final de la jornada se ha realizado la entrega de premios de la primera edición del concurso 'Show what you do' --'Muestra lo que haces'--, destinado a reconocer y a distinguir el esfuerzo innovador que el profesorado y el alumnado realizan en el ámbito escolar para el desarrollo y aprendizaje de las habilidades emprendedoras.

PROGRAMA INNICIA

Las Ferias de Emprendimiento son el colofón final del programa Innicia a través del cual los estudiantes aprenden, de un modo práctico, a crear un proyecto de emprendimiento desde sus cimientos, contando con el apoyo de los docentes y del personal técnico de Andalucía Emprende.

Con una metodología eminentemente práctica, aunque acompañada también por formación teórica en materia de emprendimiento, las acciones contempladas en este programa inciden en aspectos vinculados con la imaginación, la creatividad, la responsabilidad, la organización, la identificación de ideas, la toma de decisiones, la comunicación y el trabajo en equipo, permitiendo que los más jóvenes aprendan, desde el principio, a materializar sus ideas en proyectos de emprendimiento.

De este modo, aprenden a desarrollar sus habilidades emprendedoras y adquieren valores, hábitos y conductas autónomas y de trabajo en equipo.