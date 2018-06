Salón Look premia a once destacados profesionales de la Estética y la Peluquería en España

6/06/2018 - 15:41

Salón Look, certamen líder en el ámbito de la belleza en el mercado de habla hispana y que organiza IFEMA, ha premiado a once destacados profesionales de la Estética y la Peluquería en España durante la entrega ayer de los premios Look 2018 en un acto celebrado en la Sala de Columnas del Círculo de Bellas Artes, ha informado Ifema en un comunicado.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La ceremonia, conducida por la modelo Laura Sánchez, volvió a ser la gran fiesta del sector, donde se dieron cita más de 200 invitados, entre los que se encontraban los mejores profesionales de la Estética y la Peluquería de toda España. Este acto contó por primera vez con Charo Izquierdo, como nueva directora de ferias y eventos de Moda y Belleza de IFEMA.

El objetivo de estos galardones es poner de relieve la labor de profesionales, empresas y entidades de los sectores de Peluquería y Estética, que con su creatividad y esfuerzo impulsan una mejora en la formación, la gestión empresarial, así como en la promoción, información y acción social.

Los ganadores, seleccionados entre veinticuatro finalistas fueron theQHair, en Mejor Proyecto Empresarial en Peluquería; Termosalud, en Mejor Proyecto Empresarial en Estética; Coolday, en Mejor Salón Concepto de Peluquería; Carmen Navarro, en Mejor Salón Concepto de Estética; Embellece tu Futuro-L'Oréal, en Mejor Acción Solidaria; Alma Corporation-Rizos, en Mejor Proyecto de Formación; Belleza en Vena, en Mejor Comunicación On line, y el grupo Shangay, en Mejor Comunicación Off line.

Asimismo, los Premios de Honor Salón Look recayeron en esta ocasión en Mª del Carmen Madrigal y las Hermanas Emma y Matilde Saurina, por su implicación y dedicación personal en los sectores de la Peluquería y la Estética, respectivamente.

Mª del Carmen Madrigal es una gran profesional con más de 50 años de trayectoria y 9 salones ubicados en las mejores zonas de Madrid. Lashermanas Saurina, por su parte, son desde los 70's un centro de Estética de referencia en Barcelona en tratamientos faciales y corporales.

El director general de IFEMA, Eduardo López-Puertas, dio la bienvenida a todos los presentes en el acto. Durante su intervención, López-Puertas destacó la importancia de estos premios creados hace ahora seis años al abrigo de Salón Look.

Este certamen constituye un buen ejemplo de las citas profesionales que IFEMA organiza de la mano del sector y para el sector. Próximamente celebrará su primera edición en Santiago de Chile.

PREMIADOS

TheQhair ha obtenido el premio al Mejor Proyecto Empresarial en Peluquería. Es una entidad de gestión y certificación de la calidad para los establecimientos de Peluquería, creada con el objetivo de extender la cultura de la calidad y la excelencia entre los establecimientos.

La firma asturiana Termosalud ha sido distinguida con el Mejor Proyecto Empresarial en Estétic. La fisma está especializada en la investigación, desarrollo y fabricación de aparatología profesional, para el sector médico estético y la medicina del deporte y la fisioterapia, con el objetivo de potenciar el bienestar, la prevención y la salud.

Coolday ha sido galardonada con el premio Mejor Salón Concepto de Peluquería. Fusiona dos mundos: la restauración y la peluquería, ofreciendo al mismo tiempo un elemento diferenciador en cada uno de los servicios de peluquería -kitchen color, hair styling y Champú Bacs-.

Por su parte, Carmen Navarro ha obtenido el premio al Mejor Salón Concepto de Estética.on siete centros avalados con su nombre, es maestra en crear ambientes especiales, convirtiendo sus protocolos de belleza en una experiencia única, donde cada detalle cuenta.

Embellece tu Futuro-L'Oréal ha recibido un galardón en la categoría Mejor Acción Solidaria. Se trata de un programa de profesionalización del sector de la belleza, impulsado por la Fundación L'Oréal basado en la formación, capacitación y empleabilidad de personas en riesgo de exclusión social.

Alma Corporation-Rizos ha sido distinguido con el premio al Mejor Proyecto de Formación. Es el sistema formativo de Rizos, uno de los grandes referente en la peluquería española creado hace más de cuarenta años, que se ha venido actualizando permanentemente.

Está basado en seis niveles de formación, que abarcan desde la formación inicial en todas las disciplinas de la profesión, hasta llegar a los más altos niveles de expresión creativa.

Belleza en Vena, Mejor Comunicación On line, es un blog convertido en revista digital de referencia en el mundo de la belleza, donde los lectores testan, prueban y valoran las novedades en el mercado. Está dirigida por Maria Eugenia León, con larga experiencia en el periodismos de belleza, y tiene como colaboradores habituales a personajes de prestigio.

El grupo Shangay, Mejor Comunicación Off line, es el medio de referencia de la comunidad LGTB en español. Dispone de cuatro cabeceras en papel - Shangay, Shanguide, Shangay Style y Shangay Voyager-, que apuestan por contenidos dedicados a la Belleza, acordes con el perfil de sus lectores, así como por temas de actualidad -cultura, ocio gay, estilo de vida, tendencias, moda, celebrities, arte, turismo, etc.. Además, cuenta con una website, shangay.com.

Los finalistas de la sexta edición de Salón Look fueron empresas y nombres del máximo nivel, seleccionadas entre 105 candidaturas. Los finalistas fueron: Mejor Comunicación on line, Belleza Activa, Belleza en Vena y Ediciones Planet Look; Mejor Comunicación off line, Belleza Capital, Shangay y Telva; Mejor Proyecto Empresarial de Peluquería, Bueno Hermanos, Hairkrone y TheQHair; Mejor proyecto Empresarial de Estética, Cocoon Medical, Saphire y Termosalud; Mejor Salón concepto de Peluquería, BarbaVerde, Coolday y La Barbería de Gracia; Mejor Salón Concepto Estética, Carmen Navarro, Claudia di Paolo y The Beauty Concept;

Mejor Proyecto de Formación, Academias Grupo C&C, Alma Corporation-Rizos y Passaró Original Barber, y en Mejor Acción Solidaria, Embellece tu Futuro-L'Oreal España; Fundación VMW Cosmetic Group y Mechones Solidarios.

La selección de los ganadores de VI Premios Look ha recaído en un jurado de reputados profesionales en Belleza, compuesto por Val Díez, Directora de Stanpa, Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética; Consuelo Silveira y Cristina Galmiche, esteticistas; Felícitas Ordás, peluquera y presidente del Club Fígaro; los periodistas expertos en belleza Ana Parrilla, Clara Buedo, Armando Pinedo, Itziar Salcedo, Isabel Juncosa, Javier Guerrero y Magdalena Pérez; Teresa de la Cierva, directora de belleza de ABC y La Polvera; Beatriz Peña, directora de Belleza Pura; Jesús María Montes-Fernández, director del programa Flash Moda de TVE; Marián Vila, directora de belleza de la revista Divinity; Susana Salvadó, de Revista Salón Look; Kike Miranda, fotógrafo; Luis Miguel Vecina, coach capilar; Cristina de Catalina y Adela Herranz, consultoras y Cristina Huerta García, arquitecta de interiores.

Estos galardones están impulsados por Salón Look, Feria de la Imagen y la estética, organizada por IFEMA, que celebrará su próxima edición del 28 al 30 de septiembre reuniendo la mayor oferta de novedades y tendencias en el sector de la belleza en la Península Ibérica, de la mano de más de 400 expositores y 1.300 marcas nacionales e internacionales.