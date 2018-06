PSIB dice que la ministra de Hacienda "conoce la realidad de las CCAA" y Podemos critica "recortes" en Andalucía

6/06/2018 - 15:46

El portavoz parlamentario del PSIB, Andreu Alcover, ha defendido este miércoles que la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "conoce la realidad y la problemática de las comunidades autónomas", así como "las consecuencias de la Ley Montoro", mientras que otros grupos parlamentarios han expresado ciertas reservas ante el nombramiento.

PALMA DE MALLORCA, 6 (EUROPA PRESS)

En concreto, PI y Podemos han criticado los "recortes" aplicados por Montero en Andalucía como consejera y Cs ha tildado de "preocupante" su vinculación con un gobierno bajo la "sospecha de los ERE".

MÉS per Mallorca ha valorado "con reservas" los nombramientos y MÉS per Menorca ha avisado a Francina Armengol de que estarán vigilantes "para que no renuncie a nada". Finalmente, el PP ha recordado que la nueva ministra está en contra del principio de ordinalidad que defiende el Govern, una cuestión por la que preguntará en el pleno.

PSIB: "ES DIFÍCIL QUE NOS VAYA PEOR QUE CON MONTORO"

El portavoz parlamentario del PSIB ha asegurado que Montero conoce "las consecuencias que puede tener la condonación de la deuda" que pide Baleares y las "necesidades del nuevo sistema de financiación".

Alcover también ha argumentado que "se está juzgando a la consejera cuando defendía los intereses de Andalucía" y ha confiado en que como ministra "lo hará bien".

"Es difícil que nos vaya peor que con Montoro", ha concluido Alcover, que ha añadido que en el PSIB están "muy ilusionados" con la ministra.

PODEMOS, SOBRE EL GOBIERNO: "NO SABEMOS CUÁNTO DURARÁ"

El portavoz de Podemos en el Parlament, Alberto Jarabo, ha recordado la disposición del partido en el ámbito nacional a entrar en el Gobierno, lo que entiende que le daría "una solidez que parece que no tendrá".

"De entrada no sabemos cuánto tiempo durará, ni qué modelo territorial defiende", ha dicho Jarabo, señalando que Pedro Sánchez "no expresó el contenido del programa" durante la moción de censura. Así, el portavoz ha dicho que aunque quiere "ser optimista" ve "con cierto escepticismo" la nueva etapa por el hecho de desconocer el programa de Gobierno.

En cuanto a la ministra de Hacienda, Jarabo ha indicado que les han "dicho desde Andalucía" que "es buena técnica", pero ha recordado que hizo "una serie de recortes" que Podemos no "comparte".

MÉS INCIDE EN QUE FALTA EL "PROYECTO" DE SÁNCHEZ

Desde MÉS per Mallorca, el portavoz, Josep Ferrà, ha explicado que desde el grupo parlamentario echan en falta "el discurso" sobre el "proyecto" de Sánchez. Ferrà no cuestiona que Sánchez tenga "una visión y un proyecto", pero "hace falta que se ponga en el debate público antes de entrar a valorar a las personas" del Gobierno.

En todo caso, Ferrà ha valorado el elevado número de mujeres y ha defendido la discriminación positiva en la composición del nuevo Ejecutivo, aunque ha apuntado que valoran "con reservas los nombres de los ministros que van llegando".

Por otro lado, el diputado se ha referido a la dimisión de Mariano Rajoy al frente del PP recalcando que el 'popular' "no tiene buena nota de MÉS" por su gestión en general -y especialmente, en lo que respecta a Cataluña- que a su juicio "deja una muy mala imagen internacional".

Por su parte, desde MÉS per Menorca, el portavoz Nel Martí ha considerado que "sería un acto de transparencia" detallar "el nivel de negociación" en que quedó el Régimen Especial de Baleares ahora que se tendrá que retomar con un nuevo Gobierno.

En este sentido, ha incidido en que vigilarán que la presidenta del Govern "no renuncie a nada". En particular, Martí ha aclarado que no se refieren únicamente a "no renunciar a cuestiones en las que ya se había avanzado" sino "también en las que no se había casi ni comenzado".

PP SE PREGUNTA SI LOS NOMBRAMIENTOS SON "COMPLICADOS PARA ARMENGOL"

Paralelamente, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Margalida Prohens, se ha preguntado si algunos de estos nombramientos, como el de Montero o el nuevo ministro de exteriores, Josep Borrell, serán "complicados para Armengol" y para "el posicionamiento del PSIB".

Por este motivo, Prohens preguntará a la presidenta en el pleno si considera que el nombramiento de la nueva titular de Hacienda "es bueno para los intereses de Baleares".

Igualmente, la diputada del PP ha recalcado que los nuevos ministros forman parte de "un Gobierno débil" en un escenario con "retos importantes para el país". "Ésa debe ser la principal preocupación más allá de los nombres", ha argumentado Prohens.

Finalmente, la portavoz del PP ha pedido "responsabilidad" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que si asume los Presupuestos del PP "no pueden servir de excusa para no cumplir con las políticas que quiere llevar a cabo".

CS CUESTIONA QUE SE HABLE DE PARIDAD

Por su parte, el portavoz de Cs, Xavier Pericay, ha cuestionado que se hable de paridad cuando hay más mujeres que hombres en el Gobierno, matizando que defienden que se ponga al frente de los Ministerios "a la gente adecuada". En esta línea, Cs considera "bueno que sea gente especializada en su campo". "Ninguna crítica, pero que no hablen de paridad si no hay paridad", ha dicho.

Pericay ha recordado que el nuevo Gobierno es un Ejecutivo "débil" que "se sostiene parlamentariamente en unos grupos políticos que ya han comenzado a manifestarse en desacuerdo sin que estuviera formado". Este Gobierno, ha augurado el portavoz de Cs, "estará muy condicionado por el tema catalán".

En este contexto, ha destacado que el Gobierno de Sánchez "tiene dos piezas que ejercen un papel de contrapeso", Josep Borrell (Exteriores) y Meritxell Batet (Administraciones Públicas). Respecto a esta última, Pericay ha mostrado su preocupación por que la nueva ministra sea partidaria de "que las finanzas de la Generalitat, que no ha renunciado a ninguno de los propósitos del Govern anterior, dejen de estar controladas por el Estado".

En cuanto a la ministra de Hacienda, Pericay ha dicho que ve "cierta continuidad" y ha recordado el caso de los ERE en Andalucía. "Cierta reserva hemos de tener pensando en lo que ha pasado", ha dicho.

Finalmente, el portavoz del PI, Jaume Font, ha avisado de que la legislatura "no tiene largo plazo" y ha manifestado sus "dudas" porque la ministra de Hacienda "hizo recortes en Educación en Andalucía igual de grandes o más que aquí Bauzá".

"A la vez, es una ministra que parece que no cree demasiado en la descentralización ni tiene claros los principios de que quien más paga no puede quedar por debajo de la media", ha alertado Font.