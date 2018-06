Villacís destaca subida de denuncias de violaciones y drogas y dice que el Consistorio "no reconoce la labor" de Policía

6/06/2018 - 16:09

MADRID, 6 EUROPA PRESS La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha destacado este miércoles, tras la Junta y Consejo de Seguridad Local, el aumento de las denuncias en la ciudad en los últimos meses por agresiones sexuales y drogas y ha criticado que el Consistorio "no reconozca labor" de la Policía Municipal.

De este modo, Villacís ha hablado del "conflicto abierto" entre el Ayuntamiento y el Cuerpo Local por el nuevo convenio colectivo. "La Policía ha hecho todo lo posible para evitar el conflicto. Llegaban desde enero un nuevo convenio colectivo y el recorrido que han hecho dejan en mal lugar al Ayuntamiento. Las propuestas del Consistorio han sido ridículas e inaceptables. Todos los sindicatos las han rechazado porque eran tomadura de pelo", ha manifestado.

De hecho, a su juicio, la Policía Municipal "se siente ninguneada por este Gobierno, que no reconoce su labor" y ha dicho que los agentes sienten que les "vendieron" durante las incidentes de Lavapiés de mediados de marzo. "Empieza un conflicto colectivo que tiene como consecuencia la no concurrencia del Ayuntamiento. La Policía tiene el apoyo total de Ciudadanos. El Ayuntamiento ha de hacer ejercicio de autocrítica y los trabajadores", ha agregado.

La concejala entiende la preocupación de los agentes por que se garantice la seguridad en próximos eventos como el festival Mad Cool o el Orgullo. "La Policía se representa a si misma, no es de ningún partido. Y están velando por los ciudadanos. Mientras, al Ayuntamiento no se le ocurre negociar con los trabajadores, solo suspender libranzas y dificultar conciliación de los policías cubriendo los últimos eventos con la suspensión de libranzas", ha apuntado.

Sobre el balance de la Junta de Seguridad, a Villacís lo que más le ha preocupado es el aumento de las denuncias por agresiones sexuales, especialmente las violaciones. "El Ayuntamiento nos quiere vender que es porque hay una mayor concienciación, pero no responde a esto, sino a que hay un aumento en las agresiones sexuales en la ciudad. De poco sirve acudir a las manifestaciones y o poner medidas cuando toca", ha apostillado.

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento también ha subrayado el aumento de los delitos registrados con el trafico y el consumo de drogas, y algunos hurtos relacionados con estupefacientes. "Esto tiene que ver la existencia de narcopisos y eso tiene que ver con la mala planificación de la seguridad", ha reprochado al Gobierno.

Asimismo, le ha afeado al Ejecutivo que dirige Manuela Carmena que no ejecute el desalojo del inmueble municipal de La Ingobernable. "El Ayuntamiento tiene el deber de restituir a todos los madrileños este edificio y no lo ha hecho. Miembros del equipo de Gobierno, los anticapitalistas, ha dicho en redes sociales que el desalojo no se podía producir y conminaban a todos a que no se produjera ese desalojo. Son concejales los que están promoviendo que no se desaloje un inmueble del Ayuntamiento', ha dicho Villacís, quien ha pedido al Gobierno local "que madure y cumpla las reglas".

Por último, la criticado la situación de la venta ambulante ilegal en las calles de Madrid, que en muchos casos ocupan la vía publica en el centro de Madrid y "complican los sistemas de desalojo" de grandes superficies. "Aquí miran para otro lado hasta que algún día tengamos que lamentar que algo ocurra", ha concluido.