Economía.-Educación.- La Junta fomenta el emprendimiento entre más de 4.000 alumnos que han creado 28 proyectos

6/06/2018 - 16:12

Un total de 4.115 alumnos de 28 centros educativos onubenses han creado 28 iniciativas empresariales durante el presente curso escolar, dentro del programa 'Innicia', promovido por la Consejería de Economía y Conocimiento, a través de Andalucía Emprende, y por la Consejería de Educación, con la colaboración de la Diputación y el Ayuntamiento, para acercar el mundo de la empresa al aula e inspirar a estudiantes en el desarrollo de habilidades emprendedoras, a través de formación teórica y práctica en materia empresarial.

HUELVA, 6 (EUROPA PRESS)

Como clausura a este programa, este miércoles se ha celebrado la Feria de Emprendimiento, que ha congregado a 746 estudiantes procedentes de 19 centros educativos de toda la provincia, quienes han hecho una muestra de los 19 proyectos de emprendimiento que han ido creando durante el curso y han ofrecido al público la venta de sus productos y servicios, ha informado la Junta en una nota.

El delegado de la Junta en Huelva, Francisco José Romero, ha visitado los expositores ubicados en la Casa Colón, un encuentro en el que se han dado cita los estudiantes que han expuesto los proyectos creados durante el curso.

En esta visita ha estado acompañado por los delegados territoriales de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Manuel Ceada, y de Educación, Vicente Zarza, por la diputada de Desarrollo Local en la Diputación Provincial, Lourdes Martín, y por la concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Huelva, María Villadeamigo.

El delegado ha señalado que las ferias de emprendimiento se han convertido en un referente del fomento del emprendimiento en las aulas, tanto por el elevado número de centros educativos que participan como por el número de estudiantes involucrados en el desarrollo de iniciativas emprendedoras.

"Andalucía está considerada la comunidad autónoma más emprendedora desde edades tempranas y la más implicada en el desarrollo y el entrenamiento de habilidades emprendedoras. La reciente aprobación de la Ley de Fomento del Emprendimiento en Andalucía pone de manifiesto la apuesta del Gobierno andaluz por fomentar el emprendimiento desde las edades más tempranas, ha destacado.

La diputada provincial ha felicitado a los responsables de esta edición de las Ferias de Emprendimiento andaluzas en las que se dan cita un gran número de estudiantes de todas las provincias en el marco del programa 'Innicia Cultura Emprendedora' de la Junta de Andalucía.

Martín ha señalado que la Diputación de Huelva "no podía faltar a este encuentro anual como institución provincial que apoya y asesora a todas aquellas personas con inquietudes y vocación emprendedora para que sus proyectos se conviertan en empresas reales y generadoras de empleo estable y de calidad".

La concejal del Ayuntamiento de Huelva ha afirmado que "desde el Ayuntamiento estamos apostando firmemente en el emprendimiento como una de las fórmulas más eficaces y sostenibles para avanzar entre todos hacia una Huelva más pujante y competitiva, que desarrolle sus muchas potencialidades a partir del talento y la innovación de sus jóvenes".

HABILIDADES EMPRENDEDORAS

El programa 'Innicia' es una iniciativa impulsada por la Junta en el marco del Plan para el Fomento de la Cultura Emprendedora en el Sistema Educativo Público de Andalucía, que tiene como objetivo acercar el mundo de la empresa al aula e inculcar el desarrollo de habilidades emprendedoras en estudiantes de todas las edades, mediante formación teórica y práctica en materia empresarial.

Un total de 60.576 estudiantes procedentes de 409 centros educativos de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de toda Andalucía han participado este año en el programa.

Con una metodología eminentemente práctica, aunque acompañada también por formación teórica en materia de emprendimiento, las acciones contempladas en este programa inciden en aspectos vinculados con la imaginación, la creatividad, la responsabilidad, la organización, la identificación de ideas, la toma de decisiones, la comunicación y el trabajo en equipo, permitiendo que los más jóvenes aprendan, desde el principio, a materializar sus ideas en proyectos de emprendimiento. De este modo, aprenden a desarrollar sus habilidades emprendedoras y adquieren valores, hábitos y conductas autónomas y de trabajo en equipo.

Como novedad, las ferias de emprendimiento de esta edición cuentan con una zona expositiva donde los estudiantes exponen sus proyectos emprendedores, distribuidos según su temática, en los siguientes córners: Tecnología Creativa, Empresa, Medio Ambiente y Cambio Social, donde se ubican los proyectos que buscan dar soluciones a las necesidades de colectivos vulnerables, campañas de publicidad, mejoras de parques u ONG, entre otras.

Además, este año tiene lugar en el marco de estas ferias la primera edición del concurso de video-experiencias 'Innicia' 2018 'Show what you do', con el que se reconocerá y distinguirá el esfuerzo innovador que el profesorado y el alumnado realizan en el ámbito escolar para el fomento y el desarrollo de habilidades emprendedoras.

FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO

Andalucía Emprende es una entidad adscrita a la Consejería de Economía y Conocimiento que fomenta la cultura emprendedora y la actividad empresarial andaluza mediante actuaciones y servicios de apoyo a personas emprendedoras, destinados a impulsar la creación y el desarrollo de empresas y empleo en el territorio.

Para ello, cuenta en la provincia con una infraestructura de 20 Centros Andaluces de Emprendimiento (CADE), donde el personal técnico especializado ofrece, entre otros, servicios gratuitos de asistencia, asesoramiento técnico cualificado, formación, tutorización y alojamiento empresarial, así como una amplia gama de programas y de acciones de dinamización y fomento de la cultura emprendedora como son los programas educativos.