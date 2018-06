Kunde, Flórez y Sokolov visitarán el Palau de la Música en una temporada "más valenciana y atrevida"

El mítico tenor Gregory Kunde, el solista Juan Diego Flórez o el pianista Grigory Sokolov son algunas de las grandes figuras internacionales que visitarán el Palau de la Música en una temporada 2018/2019 con más conciertos marcada por "más presencia valenciana" y un repertorio "más moderno y atrevido", en el que la Orquesta Valenciana (OV) tendrá un marcado protagonismo.

Así lo han anunciado este miércoles la presidenta del Palau de la Música, Glòria Tello, su director, Vicent Ros, y el nuevo director titular de la OV, Ramón Tébar, quien ha desvelado las principales novedades de esta temporada, como son la entrada de un compositor residente (Francisco Coll), un artista residente o la "recuperación" de la música de cámara y de "clásicos menos trillados". Además habrá una serie de 'voces contemporáneas' para que los compositores expliquen su obra y una serie de 'master class' con grandes figuras nacionales e internacionales.

Esta programación --que se presentará también por primera vez directamente al público en una gala esta tarde a las 19.30 horas, conducida por la periodista Laura Grande y el locutor especializado en clásico Martín Llade-- tendrá un total de 43 conciertos de abono, más cuatro extraordinarios, tres más que la temporada pasada.

De los 2,5 millones de presupuesto que tiene el Palau, se destinarán 1,7 millones a este programa, 82.600 euros más que al anterior, con una "clara apuesta por la Orquesta de Valencia", para cuyos conciertos irá a parar el mayor montante, un millón de euros, y los otros 731.600 euros para el resto. "Cuando llegué al Palau era al revés", ha apuntado Glòria Tello. El resto del presupuesto será para las iniciativas que completan la oferta del auditorio: conciertos educativos, festival de jazz, pop-rock o emergentes, entre otros.

Así, esta temporada contará con la visita de formaciones internacionales como la London Philharmonic Orchestra, dirigida por Juanjo Mena (17 febrero); la Sinfónica del Teatro Mariinski de San Petersburgo, con Valery Gergiev (9 mazo); The Orchestra of The Age of Enlightenment, con Vladímir Jurowski (29 mayo); la BBC Symphony, con Sakari Oramo, que debuta en el Palau (23 octubre); la Düsseldorfer Symphoniker, que también debuta en el auditorio, con Adam Fischer; la Orchestre Philharmonique de Radio France, con Mikko Franck, en conmemoración del 150 aniversario de la muerte de Berlioz (7 mayo), y la Philharmonique de Luxembourg, con Gustavo Gimeno (13 noviembre).

También destaca la visita del Coro y Orquesta de Les Arts Florissants, con William Christie, para interpretar La Pasión según San Juan de Bach (23 marzo).

El mítico tenor Gregory Kunde cantará con la contralto Zandra McMaster dos veces con la Orquesta de València y bajo la dirección de Ramón Tebar (8 y 9 febrero). También visitarán la Sala Iturbi, en recital, voces y solistas internacionales del prestigio de Juan Diego Flórez (12 mayo), los pianistas Grigory Sokolov (24 de febrero) y Murray Perahia (10 noviembre), el violonchelista Gautier Capuçon (18 diciembre) y la violinista Janine Jansen (2 abril).

Con las formaciones foráneas y la Orquesta de València también estarán violinistas de la talla de Hilary Hahn, Alina Ibragimova, Vilde Frang, Leila Josefowick, Franz Peter Zimmerman, Julian Rachlin, Eldborg Hemsing; los pianistas Javier Perianes, Daniil Trifonov, Varvara, Rudolf Buchbinder, Nicholas Angelich; la violonchelista Alisa Weilerstein; los clarinetistas Sabine Meyer y Martin Fröst, y el flautista Emmanuel Pahud, entre muchos otros.

La OV será dirigida por su titular, Ramón Tebar hasta en 12 ocasiones --por primera vez se repetirán concierto dos conciertos, uno de ellos extraordinario--, y contará con grandes solistas y reconocidos directores invitados como Toon Koopman y Leopold Hager, que dirigirá el tradicional El Mesías de Händel, y Alondra de la Parra, Alexander Liebrich, Carlos Miguel Prieto, Josep Vicent, Álvaro Albiach, Sergio Alapont, Baldur Brönnimann, Alexander Shelley, Ari Rasilainen, James Judd, Otto Kausk, Kirill Karabits y Rune Bergmann.

No faltarán las formaciones valencianas como el Grup Instrumental dirigido por Joan Cerveró (19 diciembre), Estil Concertant (10 abril) y las actuaciones con la OV de Spanish Brass y Amores Grup de Percussió, que celebran su 30 aniversario. También cantará la soprano internacional valenciana Eugenia Burgoyne con la Accademia Barocca Italiana (25 octubre).

Se trata de una temporada "equilibrada y de mucha calidad" con músicos internacionales de primer orden pero también un destacado protagonismo valenciano, el 70% de los conciertos tendrán presencia valenciana", ha resaltado la presidenta del Palau. Además, mientras las temporadas pasadas se centraban en un repertorio entre el gran barroco, el romanticismo y posromanticismo, en esta ocasión se introducen "más autores del siglo XX y XXI" y compositores valencianos como Francisco Coll o Boro García, ha agregado.

En cuanto a los abonos, se mantienen "estables" respecto al año anterior. Se el abono anual, que tendrá un concierto más, así como los cuatro abonos cortos --abono 10 de la OV, el abono Mendelson, el de sinfonías y el de piano-- y se suma como novedad el 'abono barroco', con cinco conciertos, dos de la OV y tres internacional.

Para el director del Palau, Vicente Ros, esta programación permitirá a los músicos valencianos "exponer su extraordinario trabajo, de manera que la música valenciana no será marginal". Además, presenta un repertorio "más atrevido más moderno y dinámico" que abre el abanico desde la música barroca a los clásicos y a los contemporáneos.

HACER DE LA OV UN "LABORATORIO ARTÍSTICO"

Por su parte Ramón Tébar ha desgranado las grandes líneas artísticas de la primera programación diseñada con la OV bajo su batuta: "interpretar, crear y enseñar", ha subrayado, para que este auditorio sea un "lugar vivo, donde algo pase y si puede ser nuevo mejor".

Tébar ha apostado por recuperar repertorios que prácticamente no se han tocado, como algunos clásicos o la música de cámara e incluso habrá un ciclo dedicado a Felix Mendelssohn junto a homenajes a grandes compositores valencianos como a Matilde Salvador, y ha hecho especial hincapié en los encuentros/conferencias/master class con grandes figuras del panorama musical.

Además ha avanzado que para acercarse a nuevos públicos la OV realizará un concierto en la playa de la Malvarrosa el próximo 13 de julio a las 22.00 horas. Y es que el titular de la OV llega con "ganas de experimentar" y "arriesgar" y hacer de la orquesta valenciana "un laboratorio artístico", ha manifestado.

PETICIÓN A PEDRO SÁNCHEZ PARA CONTRATAR MÁS MÚSICOS

En todo caso ha admitido que la OV "obviamente necesita más músicos", ya que pese a que tiene una media de edad joven, no se puede reponer a la velocidad deseada. No obstante, se están planteando hacer refuerzos por temporada y no de una semana como son actualmente.

En este punto, la presidenta del Palau, Glòria Tello, que ha manifestado su "alegría" por la llegada del nuevo Gobierno, ha aprovechado para pedir al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que "elimine la conocida como Ley Montoro que impide a las entidades públicas contratar" y ha sugerido que en el caso de las orquestas podría haber algún tipo de "excepcionalidad".

En la misma línea, Vicente Ros, ha apuntado que con la normativa actual "estamos condenados a no poder crear plazas" en la OV, aunque ha recordado que se han hecho diez bolsas de trabajo y que en julio podrán crear una plaza para violín, tras la jubilación de dos músicos. "Nuestro sueño sería dejar una OV con unas cien plazas", ha confesado.