El ICO y el Hospital de Bellvitge tratarán con radiocirugía intracraneal patologías del cerebro

6/06/2018 - 17:39

Neurocirujanos del Hospital de Bellvitge en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y radioterapeutas y radiofísicos del Instituto Catalán de Oncología (ICO) han celebrado este miércoles 25 años de trabajo conjunto, y han anunciado que tratarán con radiocirugía nuevas patologías neurológicas no tumorales, vasculares y funcionales, como la epilepsia y los temblores del Párkinson.

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

Han presentado estos nuevos usos en el Simposio 'Nuevas tecnologías de radioterapia: Radiocirugía intracraneal', que se celebra en el ICO L'Hospitalet este miércoles con la asistencia de profesionales del ámbito de la neurooncología de todo el Estado, han explicado en un comunicado.

La radiocirugía es una terapia frecuente en el tratamiento de lostumores malignos pequeños en el cerebro, y requiere una tecnología de alta complejidad --como son los aceleradores lineales de electrones (LINAC)--; también puede ser utilizada en el tratamiento de otras patologías neurológicas no tumorales, cuando se denomina radiocirugía funcional.

Pueden beneficiarse algunos casos de pacientes --por ejemplo cuando el tratamiento médico y quirúrgico no se recomienda o no ha sido eficaz-- de patologías como la neuralgia del nervio trigémino --el 25% de los pacientes no responden al tratamiento médico--, el control del temblor en la enfermedad del Parkinson, epilepsia, malformaciones arteriovenosas y carvernomas.

Neurólogos, neurorradiólogos y neurocirujanos del HUB, junto a especialistas del ICO, formarán comités de evaluación para detectar casos de pacientes en los que no se pueda aplicar tratamientos habituales para su patología, y decidirán si se les indica la radiocirugía intracraneal funcional.

En un inicio, se tratarán los pacientes del área de referencia del hospital y del ICO, que incluye L'Hospitalet y el área metropolitana sur, además de la demarcación de Tarragona, donde el Servicio de Neurocirugía depende de Bellvitge.

Actualmente, el ICO es el único centro catalán --tanto público como privado-- con equipamiento específico para realizar estatécnica, y hay un número relevante de pacientes catalanes que no se pueden beneficiar, que son derivados fuera de Catalunya para realizar el tratamiento con el consecuente gasto, tanto para el sistema sanitario público, como por el paciente y su familia.