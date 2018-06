Educación revisa de oficio las listas de excluidos de las oposiciones docentes

6/06/2018 - 17:59

La Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias está respondiendo a las alegaciones presentadas a la Oferta de Empleo Público (OPE) convocada para cubrir 1.160 plazas, de 33 especialidades distintas; sin embargo, aclara que se han detectado dificultades en la presentación de las reclamaciones a las listas de personas admitidas y excluidas al procedimiento selectivo a través de la sede electrónica de gestión externa a este departamento, por lo que se ha habilitado una vía más de presentación de reclamaciones a través de la página web de la propia Consejería.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 (EUROPA PRESS)

Desde el departamento autonómico señalan que se trata de una medida que, además, se acompaña de la revisión de oficio ya iniciada de las más de 1.200 solicitudes excluidas y una ampliación del plazo de presentación de reclamaciones y subsanación de errores y documentación hasta las 23.59 horas del viernes 8 de junio. La ventaja de la tramitación telemática del procedimiento, según la Consejería, es que esta ampliación de un día en el plazo de presentación equivale a 24 horas completas de operatividad, lo que equivale casi a una semana completa de apertura del registro de la Consejería, en las convocatorias anteriores, cuando se presentaban las solicitudes en papel.

Con estas tres acciones, Educación quiere garantizar a las personas solicitantes la atención de sus reclamaciones y su estimación cuando corresponda. Para dar la mejor atención, el departamento de Personal de la Consejería ya está resolviendo las reclamaciones que se presentan e incluso de oficio aquellas en las que se comprobó que se registraron durante el periodo de solicitudes pero que no se adjuntaron con sus correspondientes documentos al servicio de Personal por un fallo en el sistema informático y que no aparecieron en las listas provisionales.

El equipo de la Consejería de Educación y Universidades ya ha resuelto las 115 solicitudes afectadas por ese error, en su mayoría incluyéndolas en la lista de admisiones. Unas diez solicitudes deben subsanar algún error en datos o documentación, por lo que se ha llamado directamente a las personas afectadas para que lo hagan.

Con estas reclamaciones, a primera hora de hoy miércoles se habían resuelto 296, de las que 281 se estimaron y 15 siguen estando excluidas. Por otro lado, la Consejería revisará de oficio en torno a 200 solicitudes que comenzaron el procedimiento de inscripción y no lo completaron. Aunque no es algo inusual que algún solicitante inicie el procedimiento y lo deje a medias pendiente de obtener algún documento o por cualquier otra causa y lo retome más tarde, el Gobierno quiere garantizar que ninguna de ellas quedó incompleta por causas achacables a la administración, por lo que se procederá a esta revisión de oficio.

Además, se continúa atendiendo todas las consultas que se realizan al departamento autonómico. Además, se ha editado una guía rápida, publicada junto con las listas de admisiones y exclusiones, que facilita la presentación de reclamaciones, en función de las deficiencias a subsanar.

En concreto, la guía recoge por separado la forma de subsanar los motivos más frecuentes de exclusión, que, en su mayor parte, se refieren a solicitudes incompletas o falta de acreditación de los pagos. Una vez recabados los datos de los motivos de exclusión, 424 solicitudes fueron excluidas por no aportar documentación acreditativa del derecho a la bonificación o exención o, una vez aportada, no cumplir los requisitos establecidos en las bases. Otras 393, fueron excluidas por no pagar la tasa, o no pagar la cantidad correspondiente, y 182 por solicitar acceder desde el subgrupo A2 al A1, sin acreditar los requisitos.

Al margen de estos motivos principales de exclusión, existen otros como motivos relacionados con la nacionalidad o el conocimiento del idioma, solicitudes incompletas, falta de documentación, etcétera. La Consejería insiste en que todas las reclamaciones están siendo atendidas y su resolución será comunicada a la mayor brevedad posible, durante la próxima semana.