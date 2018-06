Ciudadanos no cree que el PSOE tenga credibilidad para retomar ahora el pacto educativo, pero Podemos sí se ofrece

6/06/2018 - 18:14

La llegada del nuevo Gobierno socialista con una nueva ministra de Educación, Isabel Celáa, abre las puertas a retomar el pacto educativo que fracasó en el Congreso el pasado mes de marzo, precisamente, después de que el PSOE lo abandonara. Sin embargo, este nuevo acuerdo no contaría con el apoyo de Ciudadanos, que no ve a los de Pedro Sánchez legitimados para liderar un nuevo proyecto, por mucho que hayan alcanzado el Gobierno. Sí podría unirse Unidos Podemos, que se ha ofrecido como "aliado" para iniciar algunos cambios.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Desde la formación naranja han explicado a Europa Press que "siempre" van a estar "en el lado de la responsabilidad, las soluciones y los consensos". Sin embargo, a su juicio, "no sería serio plantear, otra vez, un pacto del que el PSOE se fue en su momento por intereses partidistas" y "cuando la aritmética parlamentaria no ha cambiado".

"Después de cómo ha actuado esta legislatura, el PSOE no tiene credibilidad", advierte Ciudadanos, quien apunta que los socialistas "deben convocar elecciones para que salga un Gobierno con fuerza y legitimidad que lleve a término de una vez por todas el Pacto educativo".

Ciudadanos fue uno de los partidos, junto a PSOE y PP, que apoyaron la creación de una subcomisión en el Congreso, en noviembre de 2017, que elaborara un informe consensuado que sirviera de base para elaborar una nueva ley de educación. Unidos Podemos no apoyó esta iniciativa porque defendía que había que derogar antes la LOMCE.

Y esa idea de poner fin a la actual ley de educación la siguen manteniendo. El portavoz del grupo confederal en esta materia, Javier Sánchez, ha apuntado que apoyarían al PSOE en un futuro pacto educativo que sirva "para derogar la LOMCE" y conseguir una nueva ley "consensuada con la comunidad educativa".

AVANZAR EN MEDIDAS QUE NO DEPENDEN DE PGE

El diputado duda de que un posible nuevo pacto deba ejecutarse con el mismo escenario en el que se trabajó el anterior. Así, señala que las comparecencias de más de 80 expertos que pasaron por la Cámara ya no podrían producirse, por falta de tiempo. Además, este acuerdo debería trabajarse a través de la mayoría simple y no la reforzada porque "no tendría sentido". Es decir, que tuviera los mismos apoyos con los que contó Sánchez en la moción de censura.

"La legislatura ya está avanzada y se necesitaría un método de trabajo más ágil", ha insistido, para recordar que en materia de financiación ya no se podría hacer nada porque los presupuestos ya están aprobados.

En este sentido, ha indicado que se pueden abordar otros problemas que plantea la LOMCE y que no dependen del dinero, como modificar el artículo 108 de la ley que da "preponderancia a la escuela concertada poniéndola al nivel de la pública"; recuperar la asignatura de Historia de la Filosofía; o reforzar programas de atención a la diversidad para reducir "la brecha de segregación que están denunciando asociaciones como 'Save the Children'".