PP y Cs vuelven a excluir a UGT y Asociación de Usuarios de Comunicación del consejo de Administración de Telemadrid

6/06/2018 - 18:12

Los miembros de PP y Ciudadanos en la comisión de control de Radio Televisión Madrid han vuelto a excluir al sindicato UGT y a la Asociación de Usuarios de Comunicación del proceso de selección de miembros para el consejo de administración al "no acreditar su representatividad ni la documentación necesaria".

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La Sala primera del Tribunal Constitucional (TC) estimó el pasado 12 de marzo el recurso de amparo formulado por UGT contra el acuerdo de la Mesa de la Asamblea de Madrid del 7 de marzo de 2016 que excluyó al sindicato de la relación de asociaciones profesionales y sociales designadas por la Comisión parlamentaria de Control del Ente Público Radio Televisión Madrid para proponer a cinco candidatos del Consejo de Administración del ente, al entender que la falta de motivación de esta decisión es "inaceptable" y, por tanto, queda anulado.

Durante la Comisión del Control del Ente Público Radio Televisión Madrid se ha decidido con los votos a favor de PP y Ciudanos (8) y los votos en contra de PSOE y Podemos (7), ceder a la Asociación de Profesionales de Radio Televisión Madrid tres miembros en la representación del consejo y dos a la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), quedando de esta forma excluidos UGT y a la Asociación de Usuarios de Comunicación, al no tener ninguna representación en la misma.

Tanto PP como Ciudadanos han considerado que la documentación aportada por la Asociación de Usuarios y UGT no se acredita correctamente su representación en el sector de la comunicación, que no acreditan "la realización de actividades ni la relevancia de los medios profesionales a los que representan" y "no hacen referencia de sus actividades".

Al ser mayoría, se ha proclamado esta propuesta de la comisión que se elevará a la Mesa de la Asamblea. Una vez que el máximo órgano de la Cámara regional dé el visto bueno se abrirá un plazo de siete días para que las asociaciones presenten a sus candidatos, que después comparecerán en la comisión para demostrar su idoneidad y, en última instancia, tendrán que acudir al Pleno.

La reforma de la Ley fijó nueve miembros en el consejo de administración cinco de ellos procedentes de organizaciones profesionales y sociales y los cuatro restantes a propuesta de los grupos de la Asamblea.