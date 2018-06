La UPV, entre las 150 mejores universidades jóvenes del mundo, según el ranking THE

6/06/2018 - 18:31

La Universitat Politècnica de València (UPV) ha sido reconocida un año más como una de las 150 mejores universidades jóvenes del mundo por el prestigioso Times Higher Education Young University Rankings, publicado hoy miércoles.

VALÈNCIA, 6 (EUROPA PRESS)

Este clasificación, elaborada por la revista británica 'Times Higher Education' (THE), clasifica a las instituciones educativas de ámbito superior más destacadas de menos de 50 años de historia -los datos corresponden a 2017. La UPV se sitúa en el rango 101-150, detalla la institución académica en un comunicado.

En la edición de este año, el ranking incluye 250 universidades de un total de 55 países. En España, el Times Higher Education Young University Rankings reafirma el liderazgo de la Universitat Politècnica de València entre las politécnicas españolas, ya que comparte clasificación con la Universitat Politècnica de Catalunya, en el mismo rango 101-150.

Para la elaboración de este ranking, Times Higher Education analiza un total de 13 indicadores, que evalúan el potencial y los resultados de las universidades en investigación, docencia, retorno empresarial, citas y proyección internacional. De todas ellas, la UPV obtiene sus mejores resultados en citas (44,4), proyección internacional (43,6) y retorno empresarial (43,5).

En esta edición, el ranking está liderado por la Hong Kong University of Science and Technology (Hong Kong), seguida de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suiza) y la Nanyang Technological University (Singapur). Completan el top 5 la Paris Sciences & Lettres - PSL University (Francia) y la Maastricht University (Holanda).

LA UA, SE 'CUELA' ENTRE LAS 250 MEJORES

Por su parte, la Universidad de Alicante (UA) se ha colado entre las 250 mejores universidades jóvenes --menos de 50 años--, en este prestigioso ranking.

La UA ha informado, este miércoles, de que THE ha hecho pública una nueva clasificación denominada 'THE Young University Ranking 2018', que mantiene los "mismos y rigurosos indicadores" que el ranking global, pero con una ligera modificación en la metodología, que no atribuye tanto peso a la "reputación", con el objetivo de reflejar las características especiales de las universidades jóvenes.

De este modo, la Universidad de Alicante, creada el 1979 y que el próximo año celebrará el cuarenta aniversario, aparece en la clasificación de este prestigioso ranking británico entre los puestos 201 y 250.

El vicerrector de Calidad e Innovación Educativa de la UA, Francisco Torres, ha manifestado que "sin duda es una buena noticia para nuestra universidad aparecer tan bien referenciados en este ranking, en el cual se otorga más peso a cuestiones como la docencia o la investigación y la transferencia del conocimiento".