El PSIB celebra que el nuevo Ejecutivo es "el Gobierno que necesita España" para un "cambio a la izquierda"

6/06/2018 - 19:49

Negueruela califica al nuevo equipo de Sánchez de "solvente, diverso y formado por una mayoría de mujeres muy cualificadas"

PALMA DE MALLORCA, 6 (EUROPA PRESS)

El portavoz de los Socialistas de Baleares, Iago Negueruela, ha celebrado que el nuevo Ejecutivo es "el Gobierno que necesita España para poder llevar adelante toda una agenda de cambio a la izquierda y una agenda social importante".

Así se ha expresado el portavoz tras la reunión de la Comisión Ejecutiva del PSIB-PSOE de este miércoles para analizar la situación política actual, el mismo día en que el nuevo presidente de España, Pedro Sánchez, ha hecho público el nuevo Ejecutivo.

Según un comunicado, Negueruela ha calificado las y los ministros de Pedro Sánchez como un equipo "muy solvente, capacidad, diverso y formado por una mayoría de mujeres muy cualificadas, fiel muestra de los tiempos que vivimos".

De hecho, el portavoz socialista ha criticado duramente las declaraciones del líder de Ciudadanos, Xavier Pericay, asegurando que no era un Gobierno paritario, diciendo que "sorprenden las críticas de partidos que dicen ser nuevos y que cada vez suenan más rancios, oscuros y pasados".

Un nuevo Gobierno que llega tras una moción de censura que por el portavoz socialista demuestra que "las reglas del juego democrático previstas en la Constitución funcionan teniendo en cuenta que el PP no ha partido de forma ordenada tras una sentencia que los condena por corrupción".

A partir de ahora, Negueruela ha avanzado que los socialistas "seguirán trabajando en la mejora de todas estas cuestiones que afectan a Baleares como el REB, el sistema de financiación y otras materias que se reivindicarán gobierne quien gobierne en Madrid".

"Ahora hay un Gobierno más cercano al nuestro, en el que muchas de las políticas que parece que se pondrán en marcha ya las estamos impulsando desde Baleares", han manifestado los socialistas.

El portavoz del PSIB-PSOE también se ha referido a las críticas del presidente del PP de Baleares, Biel Company, lamentando que "ahora le entren las prisas por el Régimen Especial". "Ya que no interviene en el Parlament podría haber hecho más trabajo por un REB que no ha conseguido, por lo que los que no han hecho nada hasta ahora que nos dejen trabajar y ya veremos el resultado", ha manifestado.

Finalmente, Negueruela ha anunciado que la Comisión Ejecutiva ha aprobado la conformación de un equipo de trabajo en materia de empleo para seguir analizando propuestas y políticas en este ámbito.