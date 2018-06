UGT estudiará acciones legales al haber sido excluidos de nuevo del consejo de Administración de Telemadrid

6/06/2018 - 20:30

UGT ha asegurado este miércoles que estudiará acciones legales tras haber sido excluidos de nuevo del consejo de Administración de Telemadrid, en la comisión de control de Radio Televisión Madrid ya que consideran que cumplen "con todos los requisitos exigidos" para formar parte de este consejo.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado en declaraciones a Europa Press, la portavoz de UGT en Telemadrid, Celia Soria, después de que este miércoles los miembros de PP y Ciudadanos en la comisión de control de Radio Televisión Madrid han vuelto a excluir al sindicato UGT y a la Asociación de Usuarios de Comunicación del proceso de selección de miembros para el consejo de administración al "no acreditar su representatividad ni la documentación necesaria".

La Sala primera del Tribunal Constitucional (TC) estimó el pasado 12 de marzo el recurso de amparo formulado por UGT contra el acuerdo de la Mesa de la Asamblea de Madrid del 7 de marzo de 2016 que excluyó al sindicato de la relación de asociaciones profesionales y sociales designadas por la Comisión parlamentaria de Control del Ente Público Radio Televisión Madrid para proponer a cinco candidatos del Consejo de Administración del ente, al entender que la falta de motivación de esta decisión es "inaceptable" y, por tanto, queda anulado.

"Queremos ponerlo en manos de nuestro gabinete jurídico. No entendemos cómo no se ha cumplido la sentencia del TC y nos vuelven a excluir. No entendemos qué criterios están siguiendo cuando nosotros cumplimos todas las exigencias. Estudiaremos emprender las acciones legales que tengamos que emprender", ha aseverado.

Tanto PP como Ciudadanos han considerado que la documentación aportada por la Asociación de Usuarios y UGT no se acredita correctamente su representación en el sector de la comunicación, que no acreditan "la realización de actividades ni la relevancia de los medios profesionales a los que representan" y "no hacen referencia de sus actividades".

Sin embargo, a juicio de Soria, en la Mesa se ponen unos requisitos y "de manera aleatoria aquí han decidido cuál lo cumple y cuál no". "No entiendo su actitud cuando hablan de pluralidad en la televisión pública y han elegido sólo a dos de las cuatro asociaciones", ha lamentado.