Vázquez asegura que el nuevo gabinete de Pedro Sánchez evidencia el "nulo peso político de los socialistas de CyL"

6/06/2018 - 20:36

El secretario general del Partido Popular en Castilla y León, Francisco Vázquez, ha asegurado que el nuevo gabinete de Pedro Sánchez evidencia el "nulo peso político" que tienen los socialistas de la Comunidad, al tiempo que se ha mostrado escéptico con varios de los nombramientos.

VALLADOLID, 6 (EUROPA PRESS)

Así, ha aseverado, en declaraciones a Europa Press y tras conocer la composición del nuevo gabinete de Pedro Sánchez que la "efervescencia" que había estos días en los que "se apuntaban varios nombres" de la Comunidad como posibles ministros "no se ha producido", lo que evidencia que Pedro Sánchez "no cuenta con Castilla y León" para su Gobierno, algo que el 'número dos de los populares' no sabe si responde "a la división interna" que, a su juicio, "vive el partido en la Comunidad" o "porque no le importa mucho lo que suceda en esta tierra".

"Salta a la vista la nula influencia del PSOE de Castilla y León en el Gobierno y nos queda claro que no tienen ningún peso político porque da la sensación de que se han enterado, por la prensa, de los nombramientos", ha continuado.

Vázquez, que ha criticado la designación de los nuevos ministros a través de un "goteo poco serio", entiende que debe de haber "cierta frustración" en el PSOE autonómico ya que se "barajaban muchos nombres ministrables" pero, al final, "no hay nadie de Castilla y León".

También ha cargado con dureza por la creación de cuatro carteras más en un Estado que tiene cada vez "menos competencias". "Me parece que son muchos y más que ministros parecen secretarios de Estado y además se multiplica el gasto de la Administración", ha justificado.

Además, con respecto a los ministros, Vázquez ha apuntado que no tienen "muy buenos recuerdos" de algunos como Carmen Calvo, responsable del traslado de los papeles del Archivo de Salamanca y su frase, "que ha quedado para la historia de la política", de que el dinero público no es de nadie. Tampoco se ha mostrado muy optimista con el nombramiento de Nadia Calviño, ministra de Economía y Empresa, porque entiende que es una "defensora de los recortes en la Política Agraria Común" y eso no va a ser "muy bien recibido" en una Comunidad "como Castilla y León".

Además, también ha criticado el "peligro" que supone tener una "ministra de Energía" que está "diametralmente en contra" de las empresas térmicas y el carbón. "No sé como va a conciliar esta postura con los intereses de Castilla y León", ha continuado.

No obstante, ha pedido al nuevo Gabinete que "atienda" a los problemas de Castilla y León y que haga frente al "separatismo" a través de una defensa sólida de la Constitución.

Por último, también ha pedido al PSOE en Castilla y León que se muestre "igual de reivindicativo y crítico" con el nuevo Gobierno "como lo fue con el anterior" y que sea "capaz de presentar proyectos" que necesita la Comunidad.