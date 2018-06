Junta defiende que las buenas cifras se trasladen a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores

6/06/2018 - 20:58

El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, ha defendido este miércoles en el Parlamento que las cifras "positivas" que se están registrando en el turismo "se trasladen a la calidad y estabilidad del empleo", y ha asegurado que la mejora de las condiciones del mercado laboral "es uno de los principales retos de la industria turística andaluza".

SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS)

En una comparecencia ante el Pleno de la Cámara, Fernández ha resaltado la capacidad de creación de empleo del sector, que cerró 2017 con 385.200 personas ocupadas (+3,5%) y que mantiene esta progresión positiva en el primer trimestre del año. En este contexto, ha valorado que los datos "son importantes", si bien ha insistido en que hay que "mejorar las condiciones laborales y la estabilidad de los trabajadores".

El consejero ha afirmado que "en el ADN del Gobierno andaluz está escrito que todas las iniciativas desarrolladas, los planes aprobados, la normativa que va viendo la luz, y cualquiera de los proyectos que pongamos en marcha, se orienten al empleo estable y de calidad", a la par que ha recordado que en las órdenes de incentivos turísticos se priman la aplicación de medidas de mejora de las condiciones socio-laborales y la contratación indefinida.

Asimismo, ha incidido en la importancia del turismo para impulsar la cohesión social y territorial, y su fortaleza como motor económico, ya que da empleo al 13 por ciento de los trabajadores y genera el 13 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) regional. "Un sector que en Andalucía, si todo marcha según lo previsto, puede darnos una nueva marca este año, alcanzando los 30 millones de turistas", ha agregado.

Fernández ha asegurado que "tenemos un destino de éxito, recursos imposibles de copiar, carácter y un amplio sentimiento de acogida", pero advierte de que para mantener la competitividad en el contexto actual "esto por sí mismo no es suficiente", por lo que hay que apostar por "fortalecer la destinos, facilitar la creación de nuevos productos, optimizar la promoción y dar oportunidades a las zonas que tiene margen de mejora".

Por ello, el consejero ha hecho balance de la planificación estratégica que se ha desarrollado en esta legislatura para garantizar un crecimiento equilibrado del sector en el futuro y ha citado, entre otras iniciativas, el Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía Horizonte 2020, el Plan Marketing Turístico 2020 y la Estrategia Integral de Fomento del Turismo Interior Sostenible de Andalucía Horizonte 2020.

MUNICIPALISMO Y APOYO A LAS PYMES

También se ha referido a la vocación municipalista de las políticas de la Consejería a través de los nuevos Planes de Grandes Ciudades, que se orientan a la creación de producto en poblaciones superiores a los 100.000 habitantes, el respaldo a la competitividad de los Municipios Turísticos, con una nueva regulación y un marco de financiación propio, y las líneas de incentivos específicas para entidades locales.

Otros de los programas que ha resaltado es el vigente Plan de Choque contra la Estacionalidad Turística del Litoral Andaluz 2016-2018, que ha tenido uno de sus hitos principales en la reciente constitución de la Red de Municipios contra la Estacionalidad, que se configura como "una herramienta fundamental para mantener abiertas las playas durante todo el año", en palabras del Fernández.

Igualmente, ha incidido en el respaldo de su departamento al tejido empresarial turístico a través de varias líneas de incentivos para impulsar la innovación y la modernización de las empresas de los destinos pioneros del litoral andaluz, así como la destinadas a pymes y emprendedores, para apoyar proyectos de creación de nuevos productos y mejora de los servicios.

BIG DATA TURÍSTICO

En materia de innovación, ha hecho hincapié em la puesta en marcha del primer Big Data regional turístico en el ámbito público autonómico. Esta herramienta "completamente novedosa", según ha dicho, contribuirá a que "las empresas y municipios conozcan mejor a sus visitantes" e "identifiquen las oportunidades del mercado", dado que permite, entre otras utilidades, hacer un seguimiento en tiempo real de la opinión que genera el destino.

En cuanto a la regulación del sector, el consejero ha subrayado que la actual legislatura está siendo "una de las más fructíferas en materia normativa de todos los tiempos", con el desarrollo de nuevos instrumentos, entre los que mencionó los decretos de viviendas con fines turísticos, el de agencias de viajes, el de campamentos turísticos y el de las declaraciones de interés turístico.

Finalmente, Fernández ha insistido en el papel del sector en la economía regional y ha reiterado que "el compromiso de la Junta es buscar soluciones", de modo que la estrategia de futuro pasa por "crecer de forma sostenible", "controlando la capacidad de carga de los destinos, reduciendo la estacionalidad, y trasladando los beneficios al mercado laboral y a la sociedad".

PP-A PIDE EJECUTAR LAS PARTIDAS

En nombre del PP-A, María del Rosario Alarcón ha exigido a Fernández que ejecute las partidas presupuestarias que tiene su departamento pues, según ha criticado, desde que es consejero "ha dejado sin ejecutar cerca de 70 millones de euros". Además, le ha afeado que presente "los viejos planes de siempre aunque les cambia el nombre", así como ha advertido de que la Junta "no ha preparado a Andalucía ahora que se despiertan los destinos que nos hacen la competencia", por lo que cree que presenta una "desceleración".

Por Podemos, David Moscoso ha saludado la comparecencia de Fernández aunque ha lamentado que los cambios que requiere el turismo andaluz "no van todo lo rápido que se necesita, porque la velocidad de la vida es más rápida que en otra época de la historia". "El turismo no es la gallina de oro y no debe considerarse como el nuevo latifundismo del siglo XXI por la inexistencia de un modelo productivo que genere valor añadido", ha sostenido.

José Antonio Funes, por Cs, ha celebrado las cifras positivas que arroja el sector turístico andaluz si bien ha reclamado a la Junta "cambiar el discurso cuantitativo" para que la cifra "no nos lleve a engaño y el turismo pueda no ser sostenible". Además ha defendido que hay que distribuir la oferta y mejorar la competitividad, como han reclamado los profesionales, así como poner el foco en el problema de los alojamientos turísticos y mejorar la calidad de este empleo.

En nombre de IULV-CA, Inmaculada Nieto ha insistido en que el turismo es un sector que hay que cuidar, trabajar e incidir para que siga ocupando "un puesto relevante y que genere externalidades positivas". No obstante, ha reclamado más regulación para que este sector pueda seguir creciendo cuando ha considerado que la Junta "se mueve muy lento" ante los retos que está planteando el turismo y que "debe cambiar el paradigma" y dejar la "autocomplacencia cuantitativa".

Por último, la diputada del PSOE-A Marisa Bustinduy ha relatado las medidas adoptadas por la Consejería de Turismo y ha asegurado que los objetivos que se marcó para esta legislatura "se han cumplido" y se han llevado a cabo, entre otros asuntos, "con una clara apuesta por la formación de los trabajadores y apostando por la flexibilidad". "Vienen nuevos retos y la Junta no esconde la cabeza bajo el ala", ha sentenciado.