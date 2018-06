La mujer de Cuixart insta a Albiol (PP) a acompañarle a Soto del Real

7/06/2018 - 12:09

La mujer del presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, ha emplazado este jueves al presidente del PP de Catalunya, Xavier García Albiol, a acompañarle desde Barcelona a la cárcel madrileña de Soto del Real para saber lo que cuesta desplazarse hasta allí para ver a su marido.

En una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, ha respondido de este modo a Albiol, que este mismo jueves, sobre el eventual acercamiento de presos independentistas a Catalunya, ha respondido: "No nos engañemos, Madrid está a una hora de avión y a cinco horas en coche".

Albiol ha cuestionado que deba trasladarse a esos presos a centros penitenciarios catalanes como piden diversas voces desde el soberanismo y ha ironizado: "No estamos hablando de una prisión en Vietnam ni en algún país tercermundista".

"Que me acompañe desde la puerta de mi casa hasta la puerta de Soto del Real. Que espere. Y que después me acompañe hasta la puerta de mi casa. Así verá que no es una hora de avión ni cinco de coche", ha replicado Bonet, que ha asegurado que es mucho más complicado de lo que supone el líder popular catalán.

Además, ha ironizado sobre que, si le acompaña, podrá ayudarle en el viaje con su hijo de 13 meses, que asegura que hace más complicado todavía el trayecto.

Para Bonet, no es tanto una cuestión humanitaria como una cuestión legal porque "el código penitenciario dice que los presos tienen que estar lo más cerca posible de sus familias y las convenciones de derechos de los menores hablan de que los niños pequeños tiene que tener a los padres en la prisión más cercana a ellos".