Sculto reclama que el tejido económico deje de estar "ausente del hecho cultural"

7/06/2018 - 13:38

La Feria de Escultura Sculto ha finalizado con la impresión de que "la internacionalización ha sido una buena decisión" y echando de menos que el tejido económico deje de estar "ausente del hecho cultural", tal y como ha manifestado Jose María Esteban, miembro del Equipo Directivo.

LOGROÑO, 7 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa ante una segunda planta de la Plaza de Abastos, ya vacía de obras de arte una vez terminada la segunda edición de la feria, ha recordado cómo "parecía un atrevimiento" embarcarse en Sculto.

"Decíamos por qué no y ahora decimos porque sí; hemos conseguido que los valores tradicionales de la región se pongan en valor con una feria única", ha dicho.

Ha destacado cómo "la internacionalización", una de las novedades de esta segunda edición, "es un camino que hay que seguir estudiando y desarrollando".

"Una cosa que no ha terminado de cuajar y que nos preocupa en cierto modo", ha relatado, es que el compromiso político, que sí se ha visto, "no tiene reflejo en el tejido económico, fundamentalmente empresarial, que, por lo general, permanece ausente del hecho cultural y no aprecia el valor de un elemento que redunda, también económicamente, en el desarrollo de la región con una apuesta por la cultura".

A su juicio, "el elemento económico no mira con ojos favorables al elemento cultural, y es una deficiencia que debemos corregir". Así, ha dicho, "ha habido empresarios que han venido, y artistas o bodegueros que compraron obras" y "si ellos han sido capaces de venir, hemos echado en falta que no haya un tejido empresarial".

Las bodegas "no suelen estar muy por la labor de la adquisición de obras, que al final terminan enriqueciendo el entorno bodeguístico"; pero ha rechazado pensar sólo en este sector, ya que existe, ha dicho, otros importantes en La Rioja.

SCULTO 208

Esteban ha informado de que trece de las catorce Galerías, que han puntuado con un 9 sobre 10 la organización global de la feria, han mostrado su interés en concurrir a la próxima edición de SCULTO que, para la organización se ha constatado como una "feria joya".

SCULTO es una iniciativa del galerista riojano Enrique Martínez Glera, de la escultora valenciana Beatriz Carbonell Ferrer y del periodista navarro Josémaría Esteban Ibáñez, apoyada por el Ministerio de Educación, Gobierno y Parlamento de La Rioja, el Ayuntamiento de Logroño y otras instituciones y empresas privadas del territorio riojano.

En cuanto a asistencia de público, la edición SCULTO2018 "ha mejorado sus cifras", ya que en el conjunto de todas las actividades llevadas a cabo y las que continuarán a lo largo del año en el programa SCULTOsigue la organización considera que "serán más de 5.000 las personas que habrán podido conocer, analizar y valorar el momento actual de la escultura contemporánea".

Por otro lado, las cifras de venta superaron el 30 por ciento de lo que se vendió en la edición pasada.