Ricky Martin actuará el 25 de agosto en Gran Canaria

7/06/2018 - 13:41

El cantante puertoriqueño Ricky Martin actuará el próximo 25 de agosto en el Estadio Municipal de San Fernando de Maspalomas Costa Canaria, al sur de Gran Canaria en una cita enmarcada en su nueva gira por España, según ha informado la organización.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 7 (EUROPA PRESS)

Así, se trata de una cita única en el archipiélago que ofrecerá al público isleño un espectáculo frenético y un recorrido por distintos estados emocionales y rítmicos a través de un repertorio que incluirá desde el dance o el rock hasta baladas y ritmos tribales.

Con éxitos de su último álbum, Fiebre, y un repaso a otros hits que se han convertido en números uno de las listas internacionales como 'Vente pa'ca', que Martin interpreta junto a Maluma, 'La mordidita', 'Come With Me', 'Disparo al corazón', 'Tal vez', 'Livin' la vida loca', 'La copa de la vida', 'Pégate', 'Adiós', 'La bomba' o 'Asignatura pendiente', entre otros.

Las entradas podrán adquirirse a partir de las 09.00 horas del jueves 14 de junio, a través de la página web www.easytickets.com, a precios que oscilarán entre los 50 y los 250 euros, gastos de distribución no incluidos.