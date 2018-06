Borràs sobre Huerta: "No es mi estilo juzgar a las personas antes de que hayan podido hacer algo"

7/06/2018 - 13:46

La consellera de Cultura de la Generalitat, Laura Borràs, ha dicho este jueves sobre el nuevo ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta: "No es mi estilo juzgar a las personas antes de que hayan podido hacer algo".

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios tras la rueda de prensa del festival Sónar, la consellera ha dicho que Huerta de momento ha sido designado como ministro: "Pero no sabemos qué hará como ministro".

"Ha habido quien, desde Catalunya, ha usado fragmentos de textos con mi firma para hacerme decir cosas que yo no he dicho. No seré yo quien haga lo mismo", ha dicho Borràs.

La consellera ha agregado: "Quisiera mantener la elegancia personal e institucional", y ha señalado que aunque todo el mundo conoce a Huerta porque tiene un perfil público y sus opiniones han sido compartidas en redes sociales y en programas, es necesario darle el beneficio de la duda y esperar a que ejerza su cargo.

Sobre la creación de un Ministerio de Cultura, ha dicho que es interesante que haya cultura en cualquier Estado del mundo, y ha dicho que próximamente habrá contactos con el nuevo ministro y que si se estima oportuno un encuentro bilateral, la Generalitat "está abierta" a ellos.